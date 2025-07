VIDEO: Nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của người dân trong đêm

Tối 22-7, mưa lớn kéo dài do bão số 3 gây ra khiến nước sông Nậm Mộ dâng cao cộng với việc các thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực tại xã Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An và dọc quốc lộ 7 đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Nước lũ lên quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều tài sản của người dân đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ trong đêm.

Nước lũ cuốn trôi một nhà dân xã Mường Xén trong đêm 22-7. Nguồn: Người dân cung cấp

Chị Nhàn, trú xã Mường Xén, chia sẻ: "Thương quá, nước lũ lên quá nhanh trong đêm, nhiều nhà dân không kịp di chuyển tài sản".

Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng tại xã Mường Xén đã khẩn trương giúp người dân sơ tán tài sản, di chuyển tới những nơi an toàn.

Được biết, do mưa lớn, hiện tại các thủy điện đồng loạt xả lũ, quốc lộ 7 đang ngập nước, có nơi ngập sâu 1,5 m đến 2 m. Hiện từ km 120 QL7 (thôn Bãi Xa, xã Tam Quang) trở lên, các phương tiện không thể lưu thông qua lại được.

Nhiều tài sản của người dân xã Mường Xén bị nước lũ cuốn trôi trong đêm. Nguồn: Người dân cung cấp

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 19 giờ ngày 22-7, ảnh hưởng của bão số 3 đã gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều địa phương trong tỉnh thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu, hạ tầng giao thông và điện. Mưa lũ khiến 1 người mất tích.

Nước lũ cuốn trôi tài sản của người dân tại xã Mường Xén

Toàn tỉnh ghi nhận 161 nhà dân bị thiệt hại tại các xã Bạch Ngọc, Quang Đồng, Vĩnh Tường, Yên Thành, Châu Bình, Nhôn Mai, Yên Hòa, Na Loi, Hữu Kiệm và Mường Xén; trong đó 48 nhà bị ngập tại các xã Châu Bình, Nghĩa Hưng và Nhôn Mai.

Tài sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi

Một chiếc tủ lạnh của người dân xã Mường Xén bị nước lũ cuốn

Về sản xuất nông nghiệp, có 174,7 ha lúa, 286 ha mạ, 437 ha hoa màu và 114 ha cây lâu năm bị ảnh hưởng; 24,8 ha ao hồ bị ngập. Mưa bão cũng làm gãy 30 cột điện (gồm: 1 cột trung và cao thế, 29 cột hạ thế).

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An sơ tán người dân trong đêm

Hàng chục điểm trên quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra sạt lở ta-luy dương và âm, nhiều cầu tràn bị ngập sâu, giao thông gián đoạn. Hai cầu dân sinh tại xã Nhôn Mai và Mường Quàng bị lũ cuốn hư hỏng nghiêm trọng.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động