Tình cảnh của Văn Toàn hậu phẫu thuật chấn thương

Văn Toàn nghỉ thi đấu dài hạn hậu phẫu thuật chấn thương.

Chấn thương của Văn Toàn bắt đầu từ trận đấu tại AFF Cup 2024, khi tuyển Việt Nam đối đầu Myanmar tại vòng bảng khiến tiền vệ này sớm nói lời chia tay với giải vô địch Đông Nam Á.

Vừa qua, Văn Toàn đã tiến hành phẫu thuật sụn chêm đầu gối tại TPHCM. Đây là ca mổ quan trọng bởi với loại chấn thương này, phẫu thuật chỉ có thể giúp giải quyết khoảng 50% vấn đề, phần còn lại phụ thuộc vào quá trình hồi phục, vật lý trị liệu và khả năng thích ứng của cầu thủ. Các bác sĩ khuyến nghị Văn Toàn cần từ 5 đến 6 tháng để hồi phục hoàn toàn trước khi trở lại sân cỏ.

Điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ gốc Hải Dương sẽ vắng mặt trong giai đoạn lượt đi V-League 2025/26, bỏ lỡ loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 trong năm 2025 khiến HLV Kim Sang-sik mất đi một quân bài quan trọng trên hàng công.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, Văn Toàn có thể tái xuất vào tháng 3/2026, khi tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Ngoài Văn Toàn, Thép Xanh Nam Định đang có một loạt cầu thủ làm bạn với chấn thương. Điều này được Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chia sẻ với truyền thông mới đây: “Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đang có nhiều ca chấn thương như Xuân Son, Văn Toàn đã phải phẫu thuật. Mới đây thêm Nguyễn Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Đạt cũng dính chấn thương và chưa biết khi nào mới có thể quay lại thi đấu.

Điều này đang ảnh hưởng lớn đến lối chơi của CLB Thép Xanh Nam Định. Hy vọng quãng nghỉ FIFA Days sẽ giúp Tuấn Anh, Hồng Duy có thể tạm ổn để sớm quay lại”.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn