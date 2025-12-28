Lý do nhiều phụ nữ trung niên thích yêu trai trẻ

Khi Sarah Jenkins, 41 tuổi nói với bạn bè rằng mối quan hệ của cô với chàng trai 25 tuổi quen qua Bumble đang trở nên nghiêm túc, phản ứng đầu tiên cô nhận được là sự ngạc nhiên: “Nhưng cậu ấy kém chị tới 16 tuổi!”. Một nhận xét quá hiển nhiên và Sarah thừa nhận cô đã tính toán điều đó từ lâu.

“Tôi kiệt sức vì hẹn hò với những người đàn ông ngoài 40 vẫn sợ cam kết, cay đắng sau ly hôn hoặc đóng kín cảm xúc. Khi gặp Leo, tôi nghĩ đó chỉ là mối quan hệ thoáng qua. Nhưng sau buổi hẹn đầu tiên, tôi nhận ra cậu ấy khác hẳn. Cậu vui vẻ, tử tế và đặc biệt là rất có ý thức về cảm xúc. Cậu ấy sử dụng thành thạo những khái niệm mà tôi đã phải mất hàng chục năm trị liệu mới học được. Lúc đó tôi mới hiểu thế hệ này lớn lên cùng ngôn ngữ cảm xúc”, Sarah chia sẻ.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của Sarah không phải cá biệt mà phản ánh một chuyển dịch văn hóa rõ rệt. Trong nhiều thập kỷ, các mối quan hệ lệch tuổi giữa phụ nữ lớn tuổi và đàn ông trẻ thường bị mô tả qua những khuôn mẫu tiêu cực.

Tuy nhiên, các tác phẩm gần đây như Bridget Jones: Mad About the Boy cho thấy cách nhìn này đang thay đổi. Khảo sát của Bumble cho thấy 59% phụ nữ sẵn sàng hẹn hò với đàn ông trẻ hơn, trong khi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ lớn tuổi yêu đàn ông trẻ thường báo cáo mức độ hài lòng cao hơn so với các cặp đôi chênh lệch tuổi khác.

Xu hướng nổi bật nhất hiện nay là sự kết hợp giữa phụ nữ Millennial và đàn ông Gen Z. Lớn lên trong bối cảnh trị liệu tâm lý và sức khỏe tinh thần được bình thường hóa, đàn ông Gen Z có xu hướng cởi mở, biết gọi tên cảm xúc và sẵn sàng nói về tổn thương cá nhân. Điều này trở nên đặc biệt hấp dẫn với những phụ nữ đã trải qua nhiều mối quan hệ mà họ phải gánh phần lớn lao động cảm xúc.

Theo các chuyên gia quan hệ, sức hút không nằm ở tuổi trẻ hay ngoại hình mà ở mức độ đồng điệu cảm xúc. Trong khi đàn ông Millennial thường được nuôi dưỡng trong mô hình nam tính khắc kỷ, nơi sự yếu đuối bị xem là điểm yếu thì với đàn ông Gen Z, việc nói về cảm xúc, kiểu gắn bó hay chữa lành tâm lý lại được coi là biểu hiện của bản lĩnh.

Sự đối lập này đôi khi rất rõ ràng. Một bên là chàng trai ngoài 20 sẵn sàng trò chuyện về trị liệu, thiền định và tổn thương tuổi thơ; bên kia là người đàn ông trung niên vẫn đổ lỗi cho tất cả người cũ vì các mối quan hệ đổ vỡ. Không ít phụ nữ, trong đó có nữ diễn viên Tracee Ellis Ross, thừa nhận họ chọn hẹn hò đàn ông trẻ để tránh thứ nam tính độc hại phổ biến trong thế hệ của mình.

Nhiều phụ nữ ngoài 30, 40 cho rằng đàn ông cùng tuổi hoặc lớn hơn thường mang theo “hành lý” quá nặng. Họ khó giao tiếp, né tránh cảm xúc, không sẵn sàng thay đổi. Ngược lại, đàn ông trẻ thường được đánh giá là dễ trao đổi, thẳng thắn và hào phóng hơn với thời gian, sự quan tâm dù không phải ai cũng sẵn sàng cam kết lâu dài.

Tuy vậy, chênh lệch tuổi tác lớn cũng đi kèm rủi ro. Phụ nữ lớn tuổi có thể đã rõ ràng về mong muốn hôn nhân, con cái và sự ổn định, trong khi đàn ông ở độ tuổi 20 vẫn đang khám phá bản thân, sự nghiệp và thế giới. Sự lệch pha về nhịp sống và ưu tiên là điều không thể bỏ qua.

Dẫu vậy, điều cốt lõi mà nhiều phụ nữ nhấn mạnh không nằm ở tuổi tác mà ở sự sẵn sàng cùng nhau đối diện và giải quyết vấn đề. Khi đàn ông Gen Z đặt ra một tiêu chuẩn mới về trí tuệ cảm xúc và khả năng vun đắp mối quan hệ, thông điệp gửi đến đàn ông lớn tuổi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: hoặc thay đổi để trưởng thành cùng đối phương hoặc chấp nhận bị bỏ lại phía sau.

Tác giả: Lan Anh (Theo Vogue)

Nguồn tin: giadinhonline.vn