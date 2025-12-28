Lời kể xót xa của những nhân chứng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai

Xót xa vụ tai nạn thương tâm

Kể lại sự việc xảy ra, chị Lý Thị Máy (trú tại xã Phình Hồ, Lào Cai), một người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm không giấu được sự đau xót. Chị cho biết: Lúc đó, khoảng hơn 7h cùng ngày, chị cùng con trai đang chơi ngoài sân (gần đường) thì bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh ở phía sau nhà. Đoạn đường này vào buổi sớm có sương mù dày đặc, chị đoán rằng có vụ tai nạn xảy ra nên sau khi đưa con vào trong nhà, chị liền chạy ra phía sau nhà.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chồng chị Máy và các con cũng đang ở nhà liền chạy ra xem. Khi nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn, chị và một số người dân có mặt vô cùng hoảng loạn. Lúc đó, chị đã gọi điện thoại, thông báo sự việc đến cơ quan Công an nhưng hoảng loạn không nói rõ được nội dung. Sau đó, chồng chị đã liên lạc với cơ quan Công an thông báo về vụ tai nạn giao thông.

Vào thời điểm này, có 2 nạn nhân đang nằm xõng xoài ở ngoài đường. Thấy vậy, vợ chồng chị Máy cùng một số người dân đã đưa các nạn nhân vào gần đường…

Không giấu được sự xót xa, giọng cô Tòng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi nghẹn lại: Theo lộ trình, đoàn thiện nguyện di chuyển từ TP Hà Nội lúc 1h ngày 27/12, đến 6h30 cùng ngày, đoàn đi đến trung tâm xã Hạnh Phúc ăn sáng. Khoảng 6h45, đoàn tiếp tục di chuyển đến điểm trường Tà Ghênh để tặng quà. Theo lộ trình, khoảng 9h30, đoàn từ thiện sẽ có mặt… nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy.

Cô Tòng Thị Vân cho biết, đây là nhóm thiện nguyện tự nguyện. Theo đó, các cá nhân tự quyên góp quần áo, chăn màn và đồ ăn để hỗ trợ học sinh với tổng giá trị quà tặng khoảng 40 triệu đồng.

Như tin đã đưa, khoảng 7h40 ngày 27/12, trên địa bàn xã Phình Hồ, đoạn đường nối Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lật xe ô tô mang BKS 29B-614.06. Theo báo cáo sơ bộ, vụ việc khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn

Ngay sau vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản hỏa tốc số 399 chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Công văn hỏa tốc số 5367/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị chết, bị thương do vụ tai nạn nêu trên, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có); tăng cường tuần tra, kiểm soát vận tải đường bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn kỹ thuật phương tiện, nồng độ cồn, tốc độ và chở quá số người quy định.

Sở Y tế huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men đế cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị thương; bảo đảm chăm sóc y tế tốt nhất, hạn chế thấp nhất tổn thất về người. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp hỗ trợ lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn và các tuyến đường nguy cơ cao; đề xuất các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

UBND xã Phình Hồ khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ tai nạn; ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân; phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giao Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

