Văn Toàn về nhà sau phẫu thuật, 'lầy lội' nhắn đồng đội

Sáng 20/8, trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đăng tải hình ảnh chân phải quấn băng và được cố định bằng nẹp. Anh cho biết đã trở về nhà sau ca phẫu thuật và gửi lời cảm ơn mọi người quan tâm, muốn tới thăm mình.

"Hiện nhà tôi đã có đủ hoa quả, sữa... nên mọi người không cần mang thêm. Tôi có làm cái mã QR trước cửa để, anh em đến quẹt luôn cho tình cảm đong đầy", Văn Toàn hài hước chia sẻ.

Trước đó, hôm 13/8, cầu thủ sinh năm 1996 trải qua ca mổ sụn chêm đầu gối. Sau phẫu thuật, anh nhanh chóng trấn an người hâm mộ: "Mình vừa xong ca phẫu thuật, may mắn có sự hỗ trợ từ CLB và các bác sĩ nên sức khỏe ổn hơn nhiều. Cảm ơn những lời động viên của mọi người, mình sẽ sớm trở lại thôi".

Trong thời gian Văn Toàn điều trị, Duy Mạnh đến thăm và không quên động viên bạn thân: "Mau khỏe nhé. Phục hồi tốt thì tranh thủ yêu rồi cưới luôn đi bạn ạ".

Văn Toàn dính chấn thương gối từ ASEAN Cup 2024. Ban đầu, các bác sĩ chỉ yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng mỗi lần trở lại thi đấu, chấn thương đều tái phát, buộc anh phải lựa chọn phẫu thuật.

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, tiền đạo sinh năm 1996 cần tối thiểu 6 tháng để hồi phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa anh sẽ bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn lượt đi V.League 2025/26.

Nguyễn Văn Toàn (29 tuổi) được đánh giá là một trong những tuyển thủ giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam. Anh gia nhập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG từ năm 2007 và sớm thể hiện tố chất nổi bật với khả năng bứt tốc, di chuyển linh hoạt và lối chơi nhiệt huyết.

Tên tuổi Văn Toàn bắt đầu được đông đảo người hâm mộ biết đến khi anh khoác áo U19 Việt Nam năm 2013. 2 năm sau, anh chính thức ra mắt V-League và gắn bó trọn tám mùa giải với CLB Hoàng Anh Gia Lai, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của đội bóng phố Núi.

Sau thời gian thử sức ở nước ngoài, năm 2023 Văn Toàn trở về Việt Nam, gia nhập CLB Thép Xanh Nam Định. Tại đây, anh cùng đồng đội tạo nên kỳ tích khi lên ngôi vô địch V-League mùa giải 2023-2024.

