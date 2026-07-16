Tìm thấy thi thể thủy thủ Ấn Độ mất tích sau vụ tấn công tàu tại Oman

Tàu thuyền chờ đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Thi thể của một kỹ sư hàng hải người Ấn Độ mất tích sau vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng treo cờ Cyprus ngoài khơi Oman đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Oman tìm thấy, khép lại nhiều ngày tìm kiếm trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Thi thể của anh Heramb Karmarkar, kỹ sư hàng hải 30 tuổi đến từ thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ, đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Oman tìm thấy sau gần 60 giờ kể từ khi anh mất tích trong vụ tấn công nhằm vào tàu GFS Galaxy hôm 12/7.

Theo truyền thông phương Tây, ông Manoj Yadav, đại diện Công đoàn Thủy thủ Forward Seamen's Union of India, cho biết công ty sở hữu con tàu đã thông báo vào tối 14/7 rằng thi thể của Karmarkar đã được phía Oman tìm thấy.

Ông Yadav cho biết đây là thông tin đau buồn được xác nhận gần 60 giờ sau khi gia đình và đồng nghiệp nhận được tin anh mất tích.

Trong khi đó, 23 thành viên thủy thủ đoàn còn lại, bao gồm 10 công dân Ấn Độ, đã được giải cứu an toàn ngay trong ngày xảy ra vụ việc.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu GFS Galaxy đã bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tấn công, khiến hỏa hoạn bùng phát và làm hỏng khoang động cơ. Washington cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công này.

Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia cung cấp lực lượng thuyền viên lớn nhất thế giới, với hơn 320.000 lao động hàng hải đang làm việc trên các tàu thương mại tính đến năm 2025.

Ngày 14/7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực, nhấn mạnh rằng những hành động nhằm vào hoạt động vận tải biển và cơ sở hạ tầng dân sự cần phải chấm dứt.

Vụ tấn công nhằm vào tàu GFS Galaxy diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại Vùng Vịnh liên tục xấu đi sau khi Mỹ mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Chỉ một ngày trước đó, tàu chở hóa chất Stolt Magnesium treo cờ Na Uy cũng bị trúng một "thiết bị bên ngoài chưa xác định" khi đang di chuyển trên biển Arab ngoài khơi Oman, khiến khu vực buồng máy bốc cháy. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã khống chế được hỏa hoạn và không ghi nhận thương vong.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết vụ việc xảy ra gần thành phố Qalhat của Oman, trên một tuyến hàng hải có mật độ tàu thuyền qua lại cao.

Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lần đầu tiên sử dụng xuồng không người lái mặt nước trong một chiến dịch tấn công nhằm vào căn cứ hải quân Bandar Abbas của Iran, trong khi truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra tại thành phố Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này.

Trên biển, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này và gia tăng các hoạt động quân sự để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới. Trước khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2, khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường này, khiến khu vực trở thành điểm nóng trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: baotintuc.vn