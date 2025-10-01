Tìm thấy thi thể 1 trong 3 công nhân thi công cao tốc bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng

Khoảng 8h ngày 1/10, lực lượng cứu hộ tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thi thể 1 công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là anh L.L.A.T. (SN 2003, trú tại Yến Lạc, Na Rỳ, tỉnh Thái Nguyên). Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách khu vực gặp nạn khoảng 1km, tại Km73 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thuộc địa phận xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng.

Các lực lượng cứu hộ đang tích cực phối hợp tìm kiếm 2 nạn nhân vẫn còn mất tích (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Như VOV đã đưa tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tối ngày 29/9, nước lũ đổ về quá nhanh, quét qua khu vực trung tâm điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng khiến 3 công nhân mất tích. Danh tính 3 nạn nhân được xác định gồm: N.V.T. (SN 2002, trú tại Hà Nội), Đ.T.H. (SN 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình), L.L.A.T (SN 2003, trú tại tỉnh Thái Nguyên). Ngay sau sự cố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện để tổ chức tìm kiếm. Hiện các lực lượng cứu hộ đang tích cực phối hợp tìm kiếm 2 nạn nhân vẫn còn mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, tính đến 15h ngày 30/9, toàn tỉnh ghi nhận 2 người chết, 2 người bị thương và 3 người mất tích, Về nhà ở, có 610 căn bị thiệt hại, ảnh hưởng (143 nhà tốc mái, 80 nhà sạt lở đất, 408 nhà ngập nước và hàng chục nhà bị cô lập). Có 987,482 ha cây trồng bị thiệt hại, gồm: 585,345 ha lúa, 63,57 ha ngô và 338,567 ha hoa màu khác. Toàn tỉnh có 10 điểm trường bị ảnh hưởng; giao thông ghi nhận gần 150 điểm sạt lở và 45 điểm ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt.

Các lực lượng chức năng cũng triển khai quyết liệt công tác ứng phó. Lực lượng quân sự huy động 787 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện, hỗ trợ di dời hơn 300 hộ dân; Lực lượng công an huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ, 112 lượt phương tiện cơ quan và hàng trăm phương tiện cá nhân, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ trên 500 hộ dân, học sinh và giáo viên di dời tài sản, trang thiết bị khỏi vùng ngập lụt; bảo đảm lương thực, thực phẩm cho trên 100 hộ bị cô lập; Đồng thời tham gia khắc phục các điểm sạt lở nhỏ trên tuyến giao thông.

Tác giả: Duy Thái

Nguồn tin: Báo VOV