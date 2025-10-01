Phát hiện thi thể nam giới đã phân hủy bên trong một lô cốt bỏ hoang

Trước đó, gần trưa cùng ngày, trong lúc hai công nhân kỹ thuật đang kéo đường dây tải điện tại một khu vực bên đường Nguyễn Xiển, phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), thì cảm nhận có mùi hôi thối bất thường bốc ra từ một lô cốt bỏ hoang. Bước đến kiểm tra, hai công nhân tá hỏa khi nhìn thấy thi thể người chết trên nền bê tông bên trong lô cốt.

Thi thể người đàn ông bên cạnh chiếc ba lô và đôi dép bên trong lô cốt bỏ hoang.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Công an phường Bắc Nha Trang khẩn trương phong tỏa khu vực này để báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Thông tin ban đầu cho biết, người chết là nam giới, mặc quần áo màu sẫm tối, trên tay có đeo đồng hồ, cạnh bên là đôi dép nhựa màu xanh mực cùng chiếc ba lô màu đen và chiếc áo caro 3 màu xanh - trắng - nâu, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Do không tìm thấy giấy tờ cá nhân bên trong ba lô và túi quần áo người chết, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ thông báo truy tìm tung tích để có căn cứ điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

