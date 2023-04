Tìm người có liên quan 2 vụ án cho vay lãi nặng ở Hà Tĩnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra 2 vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định, đối với vụ án thứ nhất, từ năm 2020 đến nay, bị can Đặng Thế Khánh (sinh năm 1999, cư trú thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) hoạt động cho vay tín chấp tại nhà riêng. Quá trình đó, Khánh đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vay tiền, lấy lãi suất cao hơn mức lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự.

Đối với vụ án thứ hai, từ năm 2018, bị can Phan Công Sáng (sinh năm 1980, cư trú TDP Đồng Thuận, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh) và Đặng Quang Nam (sinh năm 1990, cư trú thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ) mở tiệm kinh doanh cầm đồ (tại số 427 đường Trần Phú, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh), đồng thời hoạt động cho vay tín chấp. Từ đó đến nay, các bị can đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vay tiền, lấy lãi suất cao hơn mức lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự.

Tuy nhiên, do quá trình thực hiện hành vi cho vay nói trên diễn ra trong thời gian dài, quá trình điều tra, các bị can không nhớ hết đã cho vay đối với những ai.

Để giải quyết vụ án khách quan, triệt để và đúng theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân - những ai đã từng vay tiền có tính lãi của các bị can Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam, Đặng Thế Khánh thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát Hình sự) theo địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại: 0692928231 (hoặc liên hệ điều tra viên Hồ Thế Dũng, số điện thoại 0915942228) trước ngày 10/5/2023, để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định

Tác giả: PV

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn