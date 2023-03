Khởi tố đối tượng chuyên cho vay lãi nặng

Cơ quan Chức năng làm việc với Ma Thị Ngoan

Ngày 17/3/2023, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ma Thị Ngoan (sinh năm 1981), trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Từ đầu tháng 03/2023 đến nay, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đường dây có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái (huyện Nghi Lộc) do Ma Thị Ngoan (sinh năm 1981), trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc cầm đầu. Các bị hại trong đường dây mà Ngoan cho vay đều là các tiểu thương chuyên kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ. Quá trình cho vay Ngoan thu lãi theo ngày, khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép. Hành vi của Ngoan gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Ma Thị Ngoan

Sau một thời gian áp dụng tổng hợp các biên pháp nghiệp vụ ngày 12/3/2023, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Ma Thị Ngoan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thu giữ tang vật 10 triệu đồng tiền mặt, 01 điện thoại di động, 02 thẻ ATM và các tang vật khác liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Ngoan.

Bước đầu cơ quan Công an chứng minh được từ tháng 10/2022 cho đến khi bị bắt giữ Ngoan đã sử dụng số tiền trên 600 triệu đồng cho nhiều bị hại vay, qua đó thu lời bất chính hơn 80 triệu đồng.

Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn