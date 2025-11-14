Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Bà Lê Thị Tuyết Nga (SN 1986; cư trú: 160/91/51/16 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh) là người đại diện hợp pháp theo pháp luật, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) để cung cấp thông tin và trình báo vụ việc.

Tìm bị hại và người có liên quan đến vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” (hình minh họa).

Cán bộ tiếp nhận: Nguyễn Văn Diện - Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại: 0903.180.801).

