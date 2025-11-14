Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Pháp luật

Tìm bị hại và người có liên quan đến vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” phát hiện ngày 5/6/2023 tại UBND phường Tam Bình, TP Thủ Đức (cũ) và các tỉnh, thành phố khác, do Võ Thanh Hảo thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Bà Lê Thị Tuyết Nga (SN 1986; cư trú: 160/91/51/16 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh) là người đại diện hợp pháp theo pháp luật, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) để cung cấp thông tin và trình báo vụ việc.

Tìm bị hại và người có liên quan đến vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” (hình minh họa).

Cán bộ tiếp nhận: Nguyễn Văn Diện - Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại: 0903.180.801).

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: người có liên quan ,hiếp dâm người dưới 16 tuổi ,tìm bị hại ,vụ án

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP