Gã đồi bại hiếp dâm 2 cháu gái cùng xóm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 4/11, sau khi đi nhậu về nhà thì Phúc thấy bé N.T.K.H. (SN 2014) hàng xóm, đang ngồi xem ti vi trong nhà Phúc một mình. Lúc này, Phúc nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé H. nên Phúc đến gần ôm và dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa sẽ cho tiền nếu bé H. cho Phúc quan hệ.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Phúc.

Thấy bé H. không chống cự nên Phúc đã thực hiện hành vi đồi bại với bé H., sau đó Phúc cho bé H. 200.000 đồng, rồi H. đi về nhà. Toàn bộ hành vi của Phúc bị một cháu gái sống cùng nhà quay lại, sau đó trình báo cơ quan Công an.

Qua làm việc tại cơ quan Công an, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Phúc còn khai nhận thêm ngoài việc thực hiện hành vi đồi bại với bé H., trước đó Phúc còn thực hiện hành vi quan hệ với một bé gái tên N. (SN 2012 ) ở cùng xóm.

Tác giả: T. Lĩnh - N. Túc

Nguồn tin: cand.com.vn