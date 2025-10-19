Bắt nghi phạm giả danh công an chặn xe cô gái, ép nhậu say đưa vào khách sạn h.iếp d.âm

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Thân, nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngày 19-10, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thân (27 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Trước đó ngày 30-9-2025, qua trinh sát nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác 911 Công an TP Đà Nẵng phát hiện thông tin về vụ việc hai nam thanh niên giả danh công an kiểm tra phương tiện, đe dọa, có hành vi xâm hại một cô gái trên tuyến đường 2-9, phường Hòa Cường.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự đã phân công tổ công tác gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng vào cuộc, áp dụng biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Bên cạnh đó tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị D.N. (18 tuổi, trú Quảng Trị, sinh viên, là người bị hại trong vụ việc).

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 4h sáng 24-9, khi chị N. đi xe máy trên đường 2-9 thì bị Thân và Trần Minh Lượng (trú TP Đà Nẵng) đi xe máy chặn lại.

Lượng giả danh lực lượng công an, yêu cầu chị N. dừng xe, kiểm tra giấy tờ cá nhân. Lợi dụng tâm lý lo sợ, Thân nảy sinh ý định xấu, ép chị N. đi nhậu cùng để "tha lỗi".

Sau đó cả hai đưa N. đến quán nhậu T.N. (đường 30-4, TP Đà Nẵng) ép nạn nhân uống bia đến say, rồi Thân chở chị D.N. vào khách sạn thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hiện vụ án đang được Phòng cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra mở rộng, truy xét đối tượng có liên quan.

Phòng cảnh sát hình sự kêu gọi Trần Minh Lượng sớm ra đầu thú, đồng thời đề nghị gia đình, người thân của Lượng tích cực vận động, thuyết phục người này nhanh chóng ra trình diện.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo thời gian qua đã xuất hiện một số vụ việc các đối tượng xấu giả danh cán bộ công an để đe dọa, chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện hành vi phạm pháp. Người dân cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp giấy tờ, tài sản cá nhân hoặc nghe theo yêu cầu của người lạ nếu không có thẻ ngành, giấy tờ xác minh rõ ràng. Khi gặp trường hợp nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi tổng đài 113 để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Đặc biệt mọi hoạt động tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng Công an nhân dân đều được thực hiện công khai, đúng quy định và cán bộ làm nhiệm vụ luôn mặc sắc phục, đeo bảng tên, phù hiệu, số hiệu Công an nhân dân rõ ràng. Người dân cần ghi nhớ dấu hiệu nhận biết này để tránh bị kẻ xấu lợi dụng giả danh gây hại.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ