Mỹ: Hai đứa trẻ 9 và 10 tuổi nghi hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi

Xe cảnh sát Cleveland có mặt để tiến hành điều tra vụ việc - Ảnh: New York Times

Theo Đài CBS News, ngày 16-10, chính quyền Cleveland, Ohio (Mỹ) thông báo Văn phòng Công tố hạt Cuyahoga đã chính thức khởi tố một bé trai 9 tuổi và một bé gái 10 tuổi với các tội danh nghiêm trọng liên quan vụ tấn công dã man một bé gái 5 tuổi.

Các tội danh mà 2 đứa trẻ này bị cáo buộc bao gồm: âm mưu giết người, cưỡng hiếp, tấn công nghiêm trọng, bắt cóc và siết cổ.

Được biết vụ việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 13-9 tại một cánh đồng gần phố East 148th và đại lộ St. Clair.

Theo lời mẹ bé gái, do phải trải qua một thủ thuật y tế, bà đã gửi con gái tại nhà một thành viên trong gia đình. Sau đó cô bé đã đi ra ngoài và bị tấn công tại cánh đồng.

Khi người mẹ quay lại, bà thấy con gái mình đang được các nhân viên cấp cứu điều trị. "Tôi thực sự đã chứng kiến điều tồi tệ nhất từ trước đến nay" - bà nói.

Mẹ của bé gái chia sẻ với CBS rằng con gái bà đã bị đánh đập, tấn công dã man. Bà thậm chí "không thể nhận ra" con gái sau vụ tấn công.

Sở Cảnh sát Cleveland đang tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời cho biết không thể tiết lộ thêm chi tiết “do tính chất nhạy cảm của vụ án".

Họ nhấn mạnh các động thái này có mục đích bảo vệ "tính toàn vẹn của cuộc điều tra, sự riêng tư cũng như các quyền lợi hiến định của những người có liên quan".

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn