TikToker Hứa Quốc Anh gây phẫn nộ trên mạng xã hội

Những ngày qua, mạng xã hội Việt Nam và Campuchia đã phẫn nộ do TikToker Hứa Quốc Anh đăng một clip quay bằng điện thoại di động tại AngKor Wat (Campuchia).

Theo đó, tài khoản TikTok của Hứa Quốc Anh đã đăng một clip mặc trang phục không phải của người Campuchia được quay tại AngKor Wat. Đáng chú ý, mạng xã hội Campuchia và Việt Nam phẫn nộ vì trong clip này, Hứa Quốc Anh lồng bài hát Thái kèm theo hình ảnh quốc kỳ và ảnh quốc vương Thái Lan.

Trong clip này, Hứa Quốc Anh cho biết khi anh này và một phụ nữ mua vé vào tham quan Angkor Wat thì bảo vệ tạm thu một số vật dụng và nói rằng không được mặc trang phục Thái chụp hình ở Ăngkor Wat. Mặc dù vậy, Hứa Quốc Anh và nhân vật nữ vẫn được vào đền sau đó clip xuất hiện trên mạng xã hội.

Kênh TikTok hơn 700.000 người theo dõi của Hứa Quốc Anh đã "bay màu"

Sau khi clip gây bão mạng, gây tranh cãi trên mạng xã hội thì tài khoản của Hứa Quốc Anh với hơn 707.000 người theo dõi và 19,8 triệu lượt thích đã bị TikTok khóa vĩnh viễn.

Sau đó, Hứa Quốc Anh đã lập tài khoản khác để giãi bày, xin lỗi. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn chưa dịu cơn thịnh nộ trước lời xin lỗi của nam TikToker này.

Tài khoản TikTok tên Jivit bức xúc: "Mình xem clip thấy rất bức xúc. Mình từng sống ở Campuchia nên mình biết, bất kể ai khi vào đền đều phải tuân thủ những quy định ở đền dù bạn là người Campuchia hay bất kỳ quốc gia nào. Khi vào đền, bảo vệ sẽ kiểm tra nếu phù hợp quy định thì mới cho vào đền. Kể cả các cặp đôi người Campuchia muốn vào đền chụp hình cưới cũng phải làm nhiều thủ tục, đầy đủ mới được phép và rất chuẩn mực".

Clip gây bão mạng và lời xin lỗi của nam Tiktoker

Theo Jivit, trang phục mà đội ngũ của Hứa Quốc Anh mặc cũng không giống ai, cũng không ra trang phục Thái mà cũng không giống bất kỳ quốc gia nào".

Trong khi đó, một tài khoản TikTok người Campuchia với hơn 400.000 người theo dõi đã lên tiếng: "Hai người này không phải lần đầu đến Angkor Wat. Lần trước cũng trang phục lòe loẹt không được cho vào nhưng lần hai vẫn cố vào quay cho bằng được rồi cắt ghép hình ảnh lá cờ nước khác. Tôi là công dân Campuchia, điều tôi lo lắng là thế giới sẽ hiểu rằng Angkor Wat là của một dân tộc".

TikToker người Campuchia mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xử lý việc này.

Sau khi cư dân mạng phản ứng mạnh mẽ, TikToker Hứa Quốc Anh nói rằng anh ta thật sự xin lỗi các bạn Campuchia và đất nước Campuchia.

"Tôi đã biết sai, tôi thật sự chân thành xin lỗi các bạn Campuchia và đất nước Campuchia, không bao giờ có chuyện này tái diễn một lần nữa. Kênh chính thống đã mất, clip cũng đã xóa trên tất cả các nền tảng. Quốc Anh xin chấm dứt hoàn toàn câu chuyện ở đây, không lập lại thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ lấy hình ảnh đền Angkor khắc cốt ghi tâm rằng đền Angkor là của Campuchia và mãi mãi là của Campuchia…"

Angkor Wat lên tiếng Cơ quan bảo vệ và quản lý quần thể di tích Angkor Wat (Apsara) của Campuchia tuyên bố rằng một đoạn clip ngắn quay ở Angkor Wat, hoàn chỉnh với âm nhạc và các bức ảnh cắt ghép đã được chỉnh sửa, gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội. Apsara nhấn mạnh đoạn clip đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa, di sản phong phú của Campuchia. "Apsara ngày 23-10 đã cấm một số khách du lịch nước ngoài có ý định chụp ảnh, quay clip với quần áo và một vài phụ kiện không phù hợp tại Angkor Wat" – Tờ Khmer Times ngày 14-11 dẫn thông báo của Apsara. Cơ quan bảo vệ và quản lý quần thể di tích Angkor Wat cho biết sau đó họ đã kiểm tra và yêu cầu nhóm khách xóa một số hình ảnh. Cuối cùng, các thành viên trong nhóm đã sử dụng điện thoại di động để quay dựng hình ảnh trong và ngoài đền cho mục đích bất chính. Apsara cũng đã yêu cầu mạng xã hội TikTok chặn việc phát tán các clip này, cũng như yêu cầu cộng đồng mạng không chia sẻ vì điều đó ủng hộ các việc làm tiêu cực. B.Hưng

Nam TikToker kinh doanh dầu gội Ngoài công việc chụp ảnh, TikToker còn bán hàng trên mạng xã hội, anh này kinh doanh sản phẩm dầu gội. Khi mạng xã hội phẫn nộ, Hứa Quốc Anh làm clip cho rằng các nhãn hàng dầu gội đang "mượn gió bẻ măng" để dìm sản phẩm của anh ta. Hiện có một tài khoản Hứa Quốc Anh hơn 33.000 người theo dõi liên tục đăng clip đáp trả cư dân mạng.

