Thực hư vụ chồng tiết kiệm 20.000 đồng ăn sáng mua được ôtô 700 triệu

Your browser does not support the video tag.

Nhân viên showroom đếm 10 thùng tiền lẻ của khách mua ôtô Người đàn ông tích lũy được 60 triệu đồng nhờ tiết kiệm tiền lẻ, mang đến showroom để mua chiếc xe giá 700 triệu đồng.

Sáng 14/8, hình ảnh một người đàn ông mang 10 thùng tiền lẻ đến showroom Toyota Bắc Giang (Dĩnh Trì, Bắc Ninh) để mua chiếc xe trị giá 700 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội. Loạt ảnh cho thấy nhiều nhân viên showroom chăm chú đếm từng cọc tiền lẻ. Thông tin "người đàn ông mỗi ngày tiết kiệm 20.000 đồng tiền ăn sáng để mua ôtô 700 triệu" thành chủ đề gây sốt khắp các diễn đàn.

Nhiều dân mạng để lại bình luận cảm thán về thành quả tiết kiệm của người đàn ông: "Trân trọng thành quả lao động của chính mình, anh ấy 10 điểm", "Mình tiết kiệm mỗi ngày ít tiền lẻ chắc cũng sẽ có được xe, cố lên", "Anh ấy là bằng chứng cho thấy sức mạnh của tiết kiệm đấy".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều người đặt nghi vấn về độ xác thực, cho rằng nếu mỗi ngày chỉ để dành 20.000 đồng sẽ rất lâu mới mua được chiếc xe giá trị cao như vậy.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Đức Thịnh (nhân viên bán hàng trực tiếp làm việc với vị khách trên) xác nhận câu chuyện người đàn ông mang 20 kg tiền lẻ đến mua xe vào sáng nay. Tuy nhiên, số tiền lẻ không phải 700 triệu đồng như thông tin đang lan truyền trên mạng mà là 60 triệu đồng.

Nhân viên showroom cho biết đã đếm số tiền lẻ trong khoảng 2 tiếng.

"Anh khách (được giữ kín thông tin vì chính sách bảo mật) cho biết vợ chồng anh bán rau, đó là số tiền lẻ anh tích góp suốt thời gian dài từ những khoản lặt vặt khác nhau", Đức Thịnh nói.

Nhân viên bán hàng cho biết mẫu xe vị khách mua là Toyota Yaris Cross, có giá 700 triệu đồng. Ngoài 60 triệu mang trực tiếp đến cửa hàng, số tiền còn lại được trả hết một lần qua chuyển khoản.

Đức Thịnh kể rằng đây là một trường hợp rất đặc biệt, khiến cả showroom cảm thấy thú vị. Cửa hàng đã huy động khoảng 20 nhân viên từ phòng kinh doanh và một số phòng ban khác để đếm số tiền trong 2 tiếng. "Trước đó, gia đình anh ấy cũng đã tự đếm ở nhà. Anh kể đếm từ 14h đến 19h mới xong", anh chia sẻ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, chiếc xe cũng được bàn giao cho vị khách trong chiều 14/8.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn