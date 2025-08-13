Hai chàng trai đi bộ hơn 2 tháng để đến Hà Nội dịp 2/9: Bữa sáng không thể nào quên ở Nghệ An

Hành trình đi bộ xuyên Việt và thông điệp ý nghĩa

Với hành trang giản dị: lá cờ, chiếc balo, hai đôi chân không mỏi cùng tình yêu dành cho Tổ quốc ở trong tim, Cao Lê Tuấn Tú (đang làm kinh doanh tự do tại TP. HCM) và Nguyễn Xuân Duy (sinh viên đến từ Hà Nội) quyết định thực hiện chuyến đi bộ từ TP. HCM ra Hà Nội để kịp dự lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Ngày 5/6, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Tú và Duy bắt đầu những bước chân đầu tiên trong hành trình đến Hà Nội. Trùng ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (ở Cảng Nhà Rồng) - 5/6/1911.

Anh Tuấn Tú từng có cơ hội đi đến nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng anh cho hay trên dải đất hình chữ S, vẫn nhiều địa danh anh chưa từng có dịp ghé thăm: "Tôi đã đặt chân tới không ít vùng đất xa xôi, nhưng lại chưa từng đi xuyên Việt.

Đến tuổi này, tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt, và hành trình đi bộ ra Hà Nội đón Quốc khánh là điều tôi luôn ấp ủ."

Khi anh Tuấn Tú nhắc đến kế hoạch này, Xuân Duy vì đang được nghỉ hè nên ngay lập tức xin đi cùng, không chút đắn đo, ngần ngại.

"Mình muốn thử thách bản thân, sống chậm lại để hiểu rõ hơn về đất nước, lịch sử và cả chính mình nữa" – Xuân Duy chia sẻ.

Anh Tuấn Tú và Xuân Duy là hai tính cách khác biệt, một người trầm lặng, một người lại rất sôi nổi, hoạt bát. Sự đối lập ấy tạo nên một "team" hoàn hảo, từng bước đi qua các tỉnh thành với năng lượng và quyết tâm vững vàng.

Duy và anh Tú (bên phải) bắt đầu hành trình đi bộ ra Hà Nội từ ngày 5/6.

Mỗi bước chân là một câu chuyện

Trên chiếc balo họ đeo, lá cờ đỏ sao vàng nhỏ luôn được cài phía sau lưng như một dấu hiệu nhận diện, một niềm tự hào không lúc nào tắt.

Anh Tuấn Tú cho hay: "Tụi mình may mắn sinh ra trong thời bình, nhưng để có được điều đó là biết bao hy sinh, gian khổ của thế hệ cha anh. Lá cờ này nhắc tụi mình rằng, dù ở đâu, làm gì, Tổ quốc vẫn luôn trong tim."

Đi trung bình 20 km mỗi ngày, có hôm được 25 km, cũng có hôm dừng sớm vì mưa bão hay nắng gắt. Càng đi, Tuấn Tú và Xuân Duy cảm thấy cơ thể càng quen và thích ứng hơn với khí hậu khắc nghiệt cũng như việc đi bộ cường độ cao.

Sau hơn 700km đầu tiên, anh Tuấn Tú không còn đau chân như lúc đầu. Xuân Duy với sức trẻ của độ tuổi ngoài đôi mươi thì vẫn luôn tràn đầy năng lượng và thích ca hát, nhảy múa.

"Nhiều hôm nắng gắt, mệt lả, mình không còn muốn nói chuyện nữa. Vậy mà Duy vẫn hát, vẫn nhảy múa. Tuy mình là người rủ rê nhưng bạn ấy mới chính là người truyền năng lượng trên cả hành trình." – Anh Tuấn Tú chia sẻ.

Đến nay, họ đã đặt chân tới Nghệ An, dự kiến sẽ có mặt ở Hà Nội vào khoảng 23 hoặc 24/8, kịp thời gian để tham quan vài địa điểm lịch sử và chuẩn bị hòa mình vào không khí của ngày Quốc khánh 2/9.

Một trong những ký ức đáng nhớ nhất trên hành trình đi bộ xuyên Việt của Tuấn Tú – Xuân Duy đến từ một điều giản dị: Bữa sáng tại ngã ba Nam Cấm, Nghệ An.

Anh Tuấn Tú kể: "Sáng đó, tụi mình đang ăn thì có một chú xe ôm tên Huệ lại bắt chuyện. Biết tụi mình đi bộ xuyên Việt, chú ngỏ ý mời bữa sáng. Mình từ chối vì biết cuộc sống mưu sinh ở đây khá vất vả, nhưng chú nhất quyết trả tiền luôn cho chủ quán, rồi cười bảo: Chú không có gì quý hơn, thôi thì mời bữa sáng cho các cháu.

Một bữa sáng tưởng chừng nhỏ nhưng lại chứa đựng biết bao tình người. Những món quà bất ngờ như chai nước, cây kẹo, lời chào ven đường... là thứ tiếp sức cho tụi mình mạnh mẽ hơn bất kỳ loại thuốc bổ nào."

Anh Tú và Duy đã nhận được sự yêu thương, quan tâm của nhiều người dân địa phương trên chuyến đi của họ.

Không nhà tài trợ, không ê-kíp, hành trình của Tuấn Tú và Xuân Duy được chuẩn bị kỹ nhưng theo kiểu tối giản nhất. Kinh phí chỉ khoảng 20 triệu đồng cho cả hai người, chi trả nhà nghỉ, đồ ăn, nước uống. Thậm chí nhiều lần, họ xin nước tại cây xăng để tiết kiệm.

"Tụi mình ăn uống dễ lắm nên có gì ăn nấy. Nhà nghỉ thì chọn loại bình dân, không cần máy lạnh vì đi bộ cả ngày nóng quá, vô phòng lại thích quạt hơn.

Tất cả đều được tính toán để tiết kiệm tối đa, không phải vì thiếu tiền, mà tụi mình muốn hiểu hơn giá trị của hành trình này".

Anh Tuấn Tú cho hay bản thân đã giảm 8kg sau gần 70 ngày đi bộ, còn Xuân Duy cũng mất 5kg nhưng "lên cơ" đều đều. Cơ thể gọn gàng, nhẹ nhõm hơn, đồng thời mỗi người còn gom góp được cho mình những bài học quý giá, những cảm xúc với từng vùng đất họ đi qua.

Tuấn Tú năm nay đã ngoài 40 tuổi. Anh hiểu rõ giới hạn của sức khỏe và thời gian: "Nếu lần này không đi thì mấy năm nữa chắc cũng không còn đủ sức. Mỗi người đều nên có một hành trình như thế, không cần dài, chỉ cần thật sự quyết tâm."

Còn Xuân Duy, qua những lần hát nghêu ngao, nhảy chân sáo giữa trưa nắng, chàng trai trẻ cảm thấy mình đang được sống đúng với tuổi trẻ: Năng động, nhiệt huyết và dám làm điều khác biệt để truyền cảm hứng tích cực.

Họ không đặt mục tiêu trở thành người nổi tiếng, không cần "trending" hay viral. Nhưng hành trình của họ với từng bước chân, từng câu chuyện lại làm lay động lòng người theo một cách rất mạnh mẽ.

Đi bộ ra Hà Nội "chỉ để xem diễu binh…" - Câu nói ấy thoạt nghe có vẻ nhẹ tênh, nhưng khi đặt vào một hành trình dài hơn 1.700km, kéo dài hơn 80 ngày, mới thấy rõ những điều mà anh Tuấn Tú và Xuân Duy muốn gửi gắm.

Đó là thông điệp "Uống nước nhớ nguồn", lịch sử và hòa bình không bao giờ là điều hiển nhiên. Đồng thời, chúng ta hãy sống lành mạnh, vận động nhiều hơn, biết chăm sóc sức khỏe của mình mỗi ngày.

