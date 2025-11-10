Thời gian:
Tiểu sử tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Ông Nguyễn Văn Quảng từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ trước khi giữ chức Chánh án TAND Tối cao.

Tác giả: Tâm Thảo - Sơn Hà

Nguồn tin: vnexpress.net

