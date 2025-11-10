Tiểu sử tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Tác giả: Tâm Thảo - Sơn Hà
Nguồn tin: vnexpress.net
Ông Nguyễn Văn Quảng từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ trước khi giữ chức Chánh án TAND Tối cao.
Tác giả: Tâm Thảo - Sơn Hà
Nguồn tin: vnexpress.net
Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND tối cao
Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Bộ đội biên phòng
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ khởi công xây dựng trường phổ thông liên cấp
Bộ Chính trị phê duyệt các ưu đãi đặc biệt đối với cán bộ, chuyên gia giỏi
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại bởi bão số 13 Kalmeagi