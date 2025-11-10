Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê Tuyên Quang. Ông có trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5-2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (đến tháng 11-2025); Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Tuyên Quang, sau đó, làm Thứ trưởng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 4-11-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.