Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND tối cao

Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 92,83% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ngay sau khi được bầu giữ chức vụ, tân Chánh án TAND Tối cao thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội theo quy định.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Ông Nguyễn Văn Quảng là Tiến sĩ Luật, có thời gian dài công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) và từng kinh qua các chức vụ: Viện trưởng Viện KSND thành phố Hải Phòng; Kiểm sát viên Viện KSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện KSND tối cao; Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Tiếp đó, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ trước khi được điều động, phân công, giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao và chỉ định Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao.

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VOV