Biển người háo hức xem pháo hoa mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Tối 23/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Điểm nhấn của sự kiện này là màn bắn pháo hoa với quy mô lớn chưa từng có tại Hà Nội. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ khoảng 19h, hàng trăm người dân đã có mặt tại một số địa điểm đắc địa để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa. Trong ảnh là khung cảnh người dân tập trung ở sân thượng chung cư trên phố Dương Đình Nghệ. Ảnh: Đinh Hà.