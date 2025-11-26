Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng - Ảnh: VTV

Chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện.

Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng như lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Sự kiện diễn ra lúc 20h ngày 23-1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 cũng như các nền tảng số của VTV; phát thanh trực tiếp trên các kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam; các cơ quan báo và phát thanh truyền hình các tỉnh, địa phương tiếp sóng.

Chương trình có khoảng 20.000 người tham dự - Ảnh: VTV

Chương trình hoành tráng mừng thành công Đại hội Đảng

Đây là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và định hướng lớn của Đại hội XIV - sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Qua đó góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống; khẳng định thành tựu 40 năm Đổi mới (1986 - 2026); lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối Đổi mới của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu - Ảnh: VIẾT THÀNH

Với chủ đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chương trình khẳng định chân lý lịch sử: mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, nâng cao sự phấn chấn của toàn xã hội để bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Sau màn trống hội chào mừng, trình diễn mapping kết hợp pháo hoa cùng ánh sáng hoành tráng và lễ chào cờ đặc biệt tại sân vận động Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng diễn ra với ba phần Tráng ca dưới cờ Đảng, Với Đảng, trọn niềm tin yêu và Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Chương trình dàn dựng công phu, hoành tráng mừng thành công của Đại hội Đảng XIV - Ảnh: VTV

Chương trình tái hiện những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam - Ảnh: VTV

Kết nối giữa các phần là giọng đọc thuyết minh truyền cảm, trầm hùng của NSND Trọng Chức cùng những phân cảnh tái hiện hành trình lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ khát vọng giải phóng, công cuộc đổi mới đến tầm nhìn vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ngoài những nghệ sĩ nổi tiếng, sự kiện quy tụ 25.000 người (với 15.000 đại biểu, khách mời và gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên), sử dụng màn hình LED lớn tới 3.000m2 cùng hệ thống LED di động nhiều lớp, mang đến cho khán giả những màn trình diễn nghệ thuật được đầu tư công phu, kết hợp trình diễn 3D mapping trên mặt sân cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng lập trình theo thời gian thực.

Chương trình quy tụ khoảng 6.000 diễn viên quần chúng - Ảnh: VTV

Sự kiện tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và định hướng lớn của Đại hội lần thứ XIV - Ảnh: ĐINH TRUNG

Các nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Tùng Dương, Mỹ Linh, Hồng Nhung… cất cao tiếng hát về đất nước

Tùng Dương và Mỹ Linh có tiết mục mở màn hoành tráng khi thể hiện mashup Đường chúng ta đi - Nối vòng tay lớn - Đường tới ngày vinh quang cùng hơn 700 diễn viên quần chúng.

Các ca khúc của nhạc sĩ Huy Du, Trịnh Công Sơn và Trần Lập viết trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều tượng trưng cho tinh thần Việt Nam. Giọng Tùng Dương và Mỹ Linh "mở" hết cỡ và phóng đại, mang đến một không khí nóng bừng, đầy tin yêu.

Tiếp đó là 400 chiến sĩ quân nhạc đến từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trình diễn nhạc kèn Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam ấn tượng.

Đăng Dương hát 'Đảng đã cho ta một mùa xuân' cùng Trọng Tấn, Việt Hoàn - Ảnh chụp màn hình

Từ TP.HCM ra, NSND Tạ Minh Tâm đã có màn hòa giọng rộn ràng, tươi sáng mà không kém phần hào hùng cùng Vũ Thắng Lợi, Đông Hùng khi trình bày Đất nước trọn niềm vui - Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ba giọng hát chắc khỏe, giai điệu rộn ràng, tươi sáng, dồn dập, với tiết tấu nhanh, mạnh mẽ, sôi nổi, tạo cảm giác tưng bừng, sống động như một khúc khải hoàn.

Ngoài ra, Đông Hùng còn solo mashup Đường lên phía trước - Bác đang cùng chúng cháu hành quân đầy truyền cảm, xúc động: "Đường lên phía trước, ánh trăng dìm xác thù/ Át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru".

Một trong những tiết mục ấn tượng là mashup Hát về cây lúa hôm nay - Những ánh sao đêm - Bến cảng quê hương tôi - Một vòng Việt Nam do Tấn Minh, Vũ Thắng Lợi thể hiện.

Giọng hát trữ tình, thiết tha mà nồng nhiệt, chân thành của hai nghệ sĩ đã khoe trọn một vòng vẻ đẹp Việt Nam thời bình và công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Trong hành trình đó, vẫn không quên công lao của Đảng qua tiết mục Đảng đã cho ta một mùa xuân do "tam ca" nhạc đỏ gồm Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn trình bày.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến - Ảnh chụp màn hình

Ca sĩ Đức Phúc - Ảnh chụp màn hình

Chương trình mang cảm thức tự hào dân tộc sâu sắc: Việt Nam tinh hoa (Erik, Đức Phúc, Trang Pháp, Dương Hoàng Yến), Nhà tôi có treo một lá cờ, Made in Vietnam (Hoàng Thùy Linh và DTAP).

Tùng Dương kết thúc với Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai - một sáng tác đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được phát hành hồi tháng 8-2025.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Chương trình mừng thành công của Đại hội Đảng - Ảnh: VTV

Màn bắn pháo hoa được bắn rải rác từ đầu chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng', cao trào là màn bắn pháo tầm cao 15 phút cuối chương trình - Ảnh: HỒNG QUANG

Tác giả: Đậu Dung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ