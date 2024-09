Tiêu hủy 1.005 chiếc bánh trung thu và 1.200 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm

Mới đây Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh bánh trung thu, đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố Vinh, phát hiện, thu giữ, buộc tiêu hủy 1.005 chiếc bánh trung thu và 1.200 sản phẩm đồ chơi trẻ em, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra hộ kinh doanh bếp nhà Cò Bắp, địa chỉ đường Nguyễn Thiếp, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và buộc tiêu hủy 285 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tiếp đó, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra hộ kinh doanh Trần Thị Phượng, địa chỉ số 19, đường Nguyễn Xiển, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và buộc tiêu hủy 720 cái bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Lê Viết Lưu, địa chỉ đường Hồng Sơn, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng phát hiện và buộc tiêu hủy 1.200 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thông qua công tác kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh, Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành xử lý vi phạm hành chính, buộc chủ các cơ sở kinh doanh tiêu hủy 1.005 chiếc bánh trung thu và 1.200 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính gần 60 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Kiên

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn