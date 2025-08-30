Sẽ có quy định mới về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Các ủy viên Trung ương Đảng tham dự Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh: VGP

Theo Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông báo kết luận phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 29-8 về sửa đổi, bổ sung các Quy định 89; 214; 124.

Theo đó, sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các quy định trên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ nói chung.

Trong đó có các quy định về tiêu chuẩn chức danh và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ hiện nay, nhất là về đánh giá cán bộ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đồng ý với nội dung, sửa đổi và ban hành 2 quy định mới.

Gồm Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp (thay Quy định 89 và Quy định 214).

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (thay Quy định 124).

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; rà soát kỹ lưỡng các văn bản, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Trình Thường trực Ban Bí thư ký ban hành 2 quy định này trong tháng 8-2025 để triển khai thực hiện.

Đồng thời theo dõi sát quá trình triển khai, kịp thời phát hiện những bất cập và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Với Quy định số 89 ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quy định số 214 ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Quy định số 124 ngày 4-10-2023 của Bộ Chính trị quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ