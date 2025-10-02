Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 1-10, Ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - xác nhận chính quyền địa phương đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo từ giáo viên Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú tiểu học Kim Thủy, liên quan đến bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng của trường này, sau vụ 40 học sinh phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Hàng loạt đơn thư với nhiều nội dung bất thường

Theo ông Dương, trong nhiều đơn tố cáo, có cả đơn nặc danh và đơn chính danh do giáo viên trong trường đồng loạt ký tên gửi cho UBND xã Kim Ngân. Chính quyền đang phân loại đơn để xử lý, đơn thuộc thẩm quyền xã sẽ do xã giải quyết, đơn thuộc nhà trường sẽ chuyển về trường, còn những nội dung liên quan đến vi phạm pháp luật sẽ chuyển công an xử lý.

"Chiều nay, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị sẽ trực tiếp làm việc với chính quyền xã, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên để nắm tình hình và có hướng xử lý nhằm ổn định tâm lý phụ huynh, học sinh" – ông Dương cho biết.

Trong khi đó, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay, nhiều giáo viên trong trường đã đứng tên trong các đơn tố cáo, khiếu nại và kiến nghị khẩn cấp. Nội dung xoay quanh việc ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ nhà trường và bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng - bị cho là có biểu hiện "gia đình trị" trong công việc, thiếu minh bạch trong quản lý bếp ăn bán trú, vi phạm văn hóa công sở, chiếm dụng tài sản và tài chính của đoàn viên công đoàn…

Được biết, ông Đỗ Văn Mỹ và bà Đỗ Thị Hồng Huế là anh em con chú bác ruột. Dư luận cho rằng chính mối quan hệ thân tộc này là lý do khiến công tác quản lý, điều hành trong nhà trường thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt sau vụ ngộ độc tập thể khiến 40 học sinh nhập viện.

"Làm sai vẫn được khen thưởng"

Nhiều giáo viên phản ánh, trong quá trình công tác, bà Huế nhiều lần tham mưu sai quy định, gây áp lực cho đồng nghiệp. Đáng chú ý, dù đang trong thời gian bị kỷ luật Đảng (năm học 2023-2024), bà Huế vẫn được ông Đỗ Văn Mỹ ký xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" và trình lên cấp trên phê duyệt.

40 em học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy - sau quá trình điều trị đã được xuất viện, với sức khoẻ cơ bản ổn định

Đến năm học 2024-2025, bà Huế tiếp tục được xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong 6 tháng cuối năm, qua đó nhận hơn 7 triệu đồng tiền thưởng và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Nhiều giáo viên cho rằng quy trình này hoàn toàn không thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng của trường.

Điều khiến tập thể giáo viên bức xúc nhất, theo đơn tố cáo, là việc ông Mỹ giao toàn bộ quyền quản lý bếp ăn bán trú cho bà Huế. Từ khâu nhập kho thực phẩm, kiểm soát chất lượng, chế biến đều do bà Huế quyết định, không có tổ kiểm thực, cũng không cho giáo viên khác tham gia giám sát.

Nhiều giáo viên và phụ huynh cho rằng chính sự buông lỏng và thiếu minh bạch này đã dẫn đến vụ việc nghiêm trọng khiến 40 học sinh phải nhập viện sau bữa ăn bán trú. Sau quá trình điều trị, 40 học sinh đã xuất viện, tình hình sức khoẻ đã ổn định.

Sau vụ việc, nhiều phụ huynh hoang mang, chưa dám cho con trở lại lớp. Chính quyền địa phương đã phải huy động các ban, ngành, mặt trận đoàn thể, công an, bộ đội biên phòng cùng già làng, trưởng bản đến từng gia đình tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đi học để việc học tập không bị gián đoạn.

"Địa phương sẽ phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo để xử lý vụ việc. Nhiệm vụ trước mắt, chính quyền tập trung vận động phụ huynh đưa con em trở lại lớp để việc học của các cháu không bị gián đoạn, ảnh hưởng. Còn việc tập thể, cá nhân trong nhà trường thì sẽ tiếp tục tập trung, xác minh đơn thư trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, minh bạch và làm rõ đúng sai của từng cá nhân, tập thể để có hướng xử lý" – ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, cho biết.

