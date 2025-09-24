Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng lương gấp 1,5 lần so với tiết dạy thông thường

Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/9 và thay thế quy định đã áp dụng suốt hơn một thập kỷ qua.

Theo Thông tư, mỗi tiết dạy thêm của giáo viên được tính bằng 1,5 lần tiền lương một tiết dạy thông thường. Tổng số tiết dạy thêm được trả lương không quá 200 tiết/năm học.

Trong đó, định mức tiết dạy/năm học được áp dụng cho từng đối tượng: Giáo viên mầm non, phổ thông, thường xuyên, dự bị đại học; nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; giảng viên cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ... Tiền lương một tháng làm căn cứ tính dạy thêm giờ bao gồm lương theo hệ số (hoặc vị trí việc làm), phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), các khoản phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu.

Tiền dạy thêm giờ của giáo viên sẽ tăng cao hơn so với quy định hiện hành.

Trường hợp vượt mức do thiếu giáo viên, cơ sở giáo dục phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền. Tổng số tiết dạy thêm của toàn bộ nhà giáo trong một đơn vị cũng không được vượt quá giới hạn quy định, trừ trường hợp đặc biệt.

Cách tính cụ thể như sau:

Tiền lương một tiết dạy thông thường của giáo viên mầm non, phổ thông = (Tổng lương 12 tháng/định mức giờ dạy một năm) * (Số tuần dạy/52).

Tiền lương một tiết của giảng viên đại học, cao đẳng = (Tổng lương 12 tháng/định mức giờ dạy một năm) * (Định mức tiết dạy một năm tính theo giờ hành chính/1760 giờ) * (44 tuần/52 tuần).

Tiền lương một tiết dạy thêm = Tiền lương một tiết dạy thông thường x 150%.

Thông tư cũng nêu rõ, thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học. Trường hợp nhà giáo nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển thì việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện vào thời điểm có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển của cơ quan có thẩm quyền.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân