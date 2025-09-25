Giáo viên giáo dục thường xuyên có thể được nghỉ hè tới 8 tuần

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Trong đó, các nội dung đáng chú ý là quy định thời gian nghỉ hè tối đa 8 tuần, định mức giảng dạy trung bình 17 tiết/tuần, chế độ giảm và quy đổi tiết dạy khi kiêm nhiệm nhằm đảm bảo công bằng và quyền lợi cho giáo viên.

Theo dự thảo, giáo viên GDTX có thể nghỉ hè từ 4-8 tuần, tùy theo điều kiện bố trí của trung tâm, thay vì tình trạng trước đây nhiều nơi không sắp xếp cho giáo viên nghỉ hoặc nghỉ quá ngắn.

Trong thời gian hè, giáo viên vẫn có thể được huy động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, coi thi, tuyển sinh hoặc dạy các lớp ngắn hạn khi được triệu tập. Với giáo viên giữ chức vụ quản lý, trung tâm có thể linh hoạt bố trí nghỉ để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

Thông tư mới nhằm khắc phục tình trạng không bố trí cho giáo viên GDTX nghỉ hè hoặc nghỉ hè quá ngắn.

Một điểm mới quan trọng khác là quy định thống nhất định mức giảng dạy trung bình 17 tiết/tuần cho giáo viên GDTX, do đặc thù họ phải dạy cả chương trình THCS và THPT, thực hiện nhiều nhiệm vụ kiêm nhiệm. Đồng thời, giáo viên cơ sở GDTX cũng không giới hạn 2 nhiệm vụ kiêm nhiệm do đặc thù hoạt động nghề nghiệp có nhiều khác biệt so với giáo viên phổ thông.

Để bảo đảm chất lượng giảng dạy, giáo dục của giáo viên cơ sở GDTX, dự thảo Thông tư quy định tổng số tiết được giảm và quy đổi đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm của giáo viên trong 1 tuần không quá 50% số tiết dạy trung bình.

Đối với giám đốc, phó giám đốc trung tâm, định mức tiết dạy được áp dụng tương tự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông.

Dự thảo cũng đưa ra nguyên tắc giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn, kiêm nhiệm ra tiết dạy, đảm bảo không vượt quá 50% khối lượng trung bình trong tuần. Các nhiệm vụ đặc thù hoặc phát sinh sẽ được giám đốc trung tâm xem xét, lấy ý kiến tập thể trước khi quyết định và báo cáo Sở GD&ĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, quy định mới nhằm bảo đảm sự công bằng trong phân công nhiệm vụ, khắc phục tình trạng có giáo viên mang danh nhà giáo nhưng ít tham gia giảng dạy. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để các trung tâm dễ dàng bố trí, trả lương làm thêm giờ. Bộ GD&ĐT cho biết đang nghiên cứu điều chỉnh quy định để phù hợp với mô hình trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX trong thời gian tới.

