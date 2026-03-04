Từ 15/4 bỏ bằng trung học cơ sở cấp bằng trung học phổ thông mới

Từ 15/4/2026 bỏ bằng trung học cơ sở cấp bằng trung học phổ thông mới.

Bỏ bằng trung học cơ sở cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mới

Theo đó, tại Điều 2 Thông tư 10/2026/TT-BGDĐT quy định văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân là văn bản thể hiện dưới dạng giấy hoặc số được cấp cho người học khi tốt nghiệp trung học phổ thông; người học hoàn thành chương trình giáo dục, chương trình đào tạo và đạt chuẩn đầu ra của trình độ tương ứng trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH14; Luật Giáo dục nghề nghiệp số 14/2025/QH15; Luật Giáo dục đại học số 12/2025/QH15.

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm:

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng trung học nghề, bằng trung cấp, bằng cao đẳng;

- Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực đặc thù.

- Văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu bao gồm: bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư đối với các ngành kỹ thuật; bằng bác sĩ, bằng dược sĩ đối với lĩnh vực sức khỏe; một số văn bằng khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp cho giảng tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực đặc thù.

Như vậy, từ 15/4/2026, bằng trung học cơ sở không còn được liệt kê trong hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân. Có nghĩa từ thời điểm này, chính thức bỏ bằng trung học cơ sở, quy định được kế thừa từ Luật giáo dục sửa đổi 2025 có hiệu lực trước đó.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 10/2026/TT-BGDĐT:

"1. Thẩm quyền cấp văn bằng thực hiện theo quy định của Luật số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15, Luật số 124/2025/QH15, Luật số 125/2025/QH15."

Đối chiếu quy định tại khoản 9 Điều 1 Luật Giáo dục sửa đổi 2025, sửa đổi Điều 34 Luật giáo dục 2019 học sinh học hết chương trình trung học cơ sở nếu đủ điều kiện sẽ được hiệu trưởng nhà trường xác nhận vào học bạ. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện thì được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp.

Mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 15/4/2026

Tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư 10/2026/TT-BGDĐT đã quy định bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 15/4/2026 theo mẫu dưới đây:

Mẫu bằng tốt nghiệp mới trung học phổ thông từ 15/4/2026. (Ảnh chụp màn hình từ văn bản).

Thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Điều 5 Thông tư 10/2026/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất quản lý văn bằng, chứng chỉ bao gồm:

- Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng giáo dục đại học;

- Quy định nội dung chính ghi trên bằng cao đẳng, bằng trung cấp, bằng trung học nghề, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Quy định việc quản lý, cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; quy định việc lập và lưu trữ hồ sơ quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy định về cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ.

Bên cạnh đó, theo Điều 23 Thông tư 10/2026/TT-BGDĐT về điều khoản chuyển tiếp, các mẫu văn bằng, chứng chỉ và bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được ban hành, phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/8/2026.

Tác giả: Đoàn Trang

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn