Rời công việc mơ ước, cô gái 24 tuổi tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân

Đinh Thị Nhung tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Những ngày này, Đinh Thị Nhung đang dành khoảng thời gian tối đa để ở bên cạnh gia đình, người thân trước khi bước vào một chặng đường hoàn toàn mới đó là môi trường kỷ luật, rèn luyện nghiêm khắc của lực lượng Công an Nhân dân. Quyết định viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân của Nhung khiến không ít bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ, nhưng với cô gái trẻ, đó là lựa chọn của lý tưởng.

"Tôi chọn tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân với mong muốn hoàn thành trách nhiệm công dân và được rèn luyện trong môi trường có tính kỷ luật cao. Tôi muốn mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn", Nhung chia sẻ trong cuộc trò chuyện với PV Báo Phụ nữ Việt Nam.

Với Nhung, tình yêu đối với màu áo lính nhen nhóm từ những buổi học quốc phòng khi cô đang còn là sinh viên. Trong quãng thời gian ấy, hình ảnh người chiến sĩ ngày đêm gìn giữ bình yên cho Nhân dân đã để lại trong cô sự ngưỡng mộ sâu sắc. Đến khi tốt nghiệp, đi làm, ước mơ ấy vẫn âm ỉ.

Đinh Thị Nhung tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

"Động lực của tôi là tinh thần yêu nước và mong muốn góp một phần sức mình bảo vệ Tổ quốc", Nhung nói.

Sau khi viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, Nhung vừa đi làm, vừa chủ động rèn luyện thể lực. Đồng hồ sinh hoạt của cô gái trẻ được điều chỉnh theo đúng thời gian sinh hoạt môi trường quân ngũ, 21giờ 30 phút đi ngủ, 4 giờ 30 phút thức dậy tập thể dục. Với Nhung, đó không chỉ là cách cô sự chuẩn bị về thể chất, mà còn là cách tự thử thách ý chí của mình.

Khi trúng tuyển trong đợt khám tuyển, Nhung quyết định xin nghỉ việc. Từ bỏ mức thu nhập ổn định ở tuổi 24 không phải điều dễ dàng. Nhưng với cô, sự bình yên của thời bình hôm nay là kết quả của biết bao thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến. "Sinh ra trong thời bình, em hiểu sự bình yên ấy không tự nhiên mà có. Em muốn góp phần nhỏ bé của mình", cô bày tỏ.

Quyết định viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân không đơn thuần đến từ phía Nhung mà còn là sự ủng hộ của gia đình. "Ban đầu, bố tôi rất lo lắng môi trường kỷ luật nghiêm ngặt trong lực lượng Công an Nhân dân sẽ khiến tôi vất vả. Tuy nhiên, khi thấy tôi quyết tâm, có tình yêu thực sự với lực lượng, bố tôi chuyển từ lo lắng sang tự hào", Nhung chia sẻ.

Cô gái trẻ dành thời gian tối đa bên gia đình và người thân trước khi bước vào môi trường mới.

Nhà có 2 anh em, bố mẹ làm nghề tự do, Nhung là cô con gái duy nhất. Trước ngày lên đường, cô chọn ở bên gia đình nhiều hơn, như một cách tích lũy thêm động lực tinh thần. Xa nhà, nhất là với một cô gái trẻ, không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung nhưng Nhung tin rằng: "Mọi người làm được thì tôi cũng sẽ làm được".

Theo thông báo, Nhung sẽ thực hiện nghĩa vụ tại xã Thường Tín (Hà Nội). Cô gái trẻ chia sẻ rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho những thay đổi lớn từ môi trường sinh hoạt tập thể, kỷ luật nghiêm ngặt, cường độ huấn luyện cao. "Em hiểu phía trước là thử thách, gian khổ. Nhưng em tin đó sẽ là trường học lớn giúp em sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội", Nhung nói.

Điều đáng chú ý là sau thời gian thực hiện nghĩa vụ, Nhung không coi đó chỉ là một trải nghiệm ngắn hạn. Cô đặt mục tiêu phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân lâu dài. "Tôi làm được thì các bạn cũng sẽ làm được. Tôi tin phụ nữ hoàn toàn có thể đóng góp tốt nếu có ý chí và thái độ đúng đắn", Nhung gửi gắm.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: phunuvietnam.vn