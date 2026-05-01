Nghệ An: Chuyển đổi Trường Phổ thông Hermann Gmeiner thành trường công lập

Giáo viên và học sinh Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh.

Việc thành lập Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh theo mô hình công lập trên cơ sở chuyển đổi từ trường tư thục hiện có được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xác định là cần thiết trong bối cảnh số lượng học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Vinh cũ tăng đột biến so với năm học trước.

Tại Quyết định số 4650/UBND-TH ngày 29/4/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành giao các sở, ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh, Làng trẻ em SOS Vinh, Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cụ thể, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm khâu nối với các bộ, ngành Trung ương để tổ chức tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Vinh, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh.

Xây dựng phương án tổ chức và trực tiếp quản lý Làng trẻ em SOS Vinh; tham mưu Đề án tiếp nhận gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ngay sau khi có quyết định bàn giao về tỉnh quản lý.

Tham mưu thành lập Ban tổ chức thực hiện việc tiếp nhận Làng trẻ em SOS Vinh, gồm: Trường mầm non Làng trẻ em SOS Vinh, Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh.

Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu phương án nhân sự, chế độ, chính sách trợ giúp đối với trẻ em, thanh niên, bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động đang sống, làm việc tại các Làng trẻ em SOS cơ sở theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tiễn.

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh tham mưu tiếp nhận cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, nghĩa vụ tài chính, trang thiết bị hiện có của Làng trẻ em SOS Vinh gồm Trường mầm non Làng trẻ em SOS Vinh và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Vinh.

Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh là trường liên cấp, được thành lập năm 1994 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 735/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức lại hệ thống làng trẻ em SOS, trong đó có nội dung bàn giao nguyên trạng 8 làng trẻ em SOS và các trường học thuộc hệ thống của làng, trong đó có Làng trẻ em SOS và Trường mầm non Làng trẻ em SOS và Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh về tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bàn giao nguyên trạng 8 Làng trẻ em SOS cơ sở thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa, Gia Lai, bao gồm 6 trường mầm non, mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương quản lý toàn diện.

Việc thực hiện hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Đây là một trong những cơ sở quan trọng trong quá trình chuyển đổi Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh sang trường công lập.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn