Nghệ An: Trường Hermann Gmeiner báo cáo về vụ sập trần lớp học

Trao đổi với phóng viên, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An Nguyễn Trọng Hoàn thông tin, sau khi vụ việc xảy ra, Lãnh đạo Sở đã trực tiếp đến hiện trường cũng như bệnh viện để thăm hỏi, động viên các cháu bị thương. Đồng thời, nắm bắt sự việc, chỉ đạo nhà trường sát sao với phía Bệnh viện và chăm sóc chu đáo học sinh bị thương đang điều trị. Chiều 21/12, phía trường cũng đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục cũng như Công an TP Vinh về nội dung vụ việc này.

Hình ảnh lớp học 11A9 trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh sau vụ sập khiến ít nhất 9 học sinh bị thương nhập viện điều trị (ảnh Hoàng Phạm)

Báo cáo do Hiệu trưởng trường Hermann Gmeiner Vinh Đinh Thị Thu Hiền ký, nêu: “Sáng nay, vào lúc 7h30’ ngày 21/12/2023, tại Trường PT Hermann Gmeiner Vinh xảy ra sự việc trần gỗ tại lớp 11A9 sập xuống khi học sinh đang học tiết 1, môn Tiếng Anh do cô Nguyễn Thị Phương Dung giảng dạy. Nhà trường đã kịp thời gọi xe cấp cứu đưa học sinh đến bệnh viện 115 kiểm tra.

Hiện tại, em Đặng Thảo Minh được gia đình đề xuất chuyển tuyến đi Hà Nội, hai em Lăng Thế Toàn và Nguyễn Khắc Phương Trang đang điều trị tại bệnh viện 115. Các em: Nguyễn Nam Quốc, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thế Phương, Võ Hà Thư, Hồ Chí Kiên, Bùi Thúy Hằng bị xây xước nhẹ đã được kiểm tra, sơ cứu và nhà trường đã bố trí đưa các em về nhà. Nay sự cố xảy ra tôi cùng nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết sự việc”.

Không chỉ phần trần gỗ mà cả phần gạch, bê thông là xà mái cũng bị sập theo khi sàn gỗ sập (Ảnh Hoàng Phạm)

Sau sự việc xảy ra, các đơn vị liên quan, cơ quan Công an đã thực hiện khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Hiện, vẫn chưa có kết luận cụ thể vì sao trần nhà kèm gạch, bê tông sập xuống gây ra vụ việc đau lòng như vậy.

Phần mặt trên sàn gỗ bị mối mọt hư hỏng nghiêm trọng phát hiện sau khi kiểm tra sáng nay (Ảnh Hoàng Phạm)

Một số hình ảnh kiểm tra sau vụ sập trần nhà tại dãy lớp học này cho thấy bị mối mọt và hư hỏng khá nhiều. Hiện tại dãy nhà này đang tạm dừng việc tổ chức dạy học để có phương án xử lý, sửa chữa và làm rõ vụ việc.

Video hiện trường ngổn ngang vụ trần nhà lớp học sập khiến 9 học sinh nhập viện.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn