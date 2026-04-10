Tiền vệ vào thay thủ môn, cản phá thành công đá luân lưu ở giải U15 Quốc gia 2026

Chính quyết định đổi người khó tin ấy đã trở thành bước ngoặt làm xoay chuyển toàn bộ kết cục trận đấu giữa U15 Tây Ninh với U15 PVF hôm 9/4.

Trước khi kịch bản lạ lùng đó xuất hiện, trận đấu diễn ra đúng như dự báo. U15 PVF vốn được đánh giá cao hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành U15 Tây Ninh.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, đội bóng này có bàn mở tỉ số ở phút 51 nhờ công của tiền đạo Nguyễn Xuân Vinh. Trong bối cảnh thế trận đang nghiêng về phía PVF, nhiều người đã nghĩ lợi thế ấy đủ để đội bóng mạnh hơn tiến gần tấm vé bán kết.

Thực tế lại cho thấy, các cầu thủ U15 Tây Ninh không buông xuôi. Chỉ 4 phút sau, từ một sai lầm của hàng thủ PVF, tiền đạo Võ Anh Hào tận dụng thời cơ để ghi bàn gỡ 1-1, kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến thế trận giằng co, căng thẳng và nhiều tranh chấp. Không đội nào ghi thêm bàn trong thời gian chính thức, buộc trận tứ kết phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu.

Cũng chính ở thời điểm tưởng như chỉ còn là cuộc đấu bản lĩnh từ chấm 11m, U15 Tây Ninh tạo ra quyết định khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Thủ môn Tấn Phước ban đầu vẫn là người bắt luân lưu bên phía U15 Tây Ninh.

Khi loạt sút bước vào lượt thứ 3, thủ môn Tấn Phước bất ngờ rời khung gỗ. Người được đưa vào trấn giữ cầu môn không phải một thủ môn dự bị mà là tiền vệ, đội trưởng Hữu Quang.

Đây không đơn thuần là một sự thay đổi người gây tò mò. Nó là canh bạc cực lớn, bởi chỉ một sai số nhỏ cũng có thể khiến U15 Tây Ninh phải trả giá.

Điều khó tin là canh bạc ấy phát huy tác dụng gần như ngay lập tức. Ở lượt sút thứ 3 của U15 PVF, “thủ môn” Hữu Quang cản phá thành công cú đá của đối phương, tạo ra lợi thế quyết định cho đội nhà.

Đó cũng là pha hỏng ăn duy nhất của U15 PVF trong cả loạt luân lưu. Bên kia chiến tuyến, U15 Tây Ninh thực hiện thành công cả 5 lượt sút, cho thấy sự lạnh lùng đáng nể trong thời khắc chịu áp lực lớn nhất.

Kịch tính chưa dừng lại, bởi người khép lại chiến thắng 5-4 trên chấm 11m cho U15 Tây Ninh lại chính là thủ môn Tấn Phước, cầu thủ vừa rời khung gỗ để nhường chỗ cho đồng đội.

Trong khi đó, ở trận tứ kết còn lại, U15 Sông Lam Nghệ An thắng U15 Becamex Thành phố Hồ Chí Minh 5-3 để vào bán kết U15 Quốc gia 2026.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn