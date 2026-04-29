Hàng loạt 'chung kết ngược' quyết định cuộc đua trụ hạng V.League

Cuộc chiến trụ hạng V.League đến hồi gay cấn - Ảnh: Phan Tùng

20 trên 26 vòng đấu của V.League 2025/26 đã trôi qua. Đây cũng là thời điểm mà giới chuyên môn và mộ điệu khoanh vùng về nhóm đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng. Về lý thuyết, mới chỉ 4 đội dẫn đầu là Công An Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình và Hà Nội đã ở vùng an toàn. Dẫu vậy, xét về phong độ, năng lực, thứ hạng,… 5 đội bóng đứng cuối bảng gồm Thanh Hóa, Becamex TP.HCM, HAGL, PVF-CAND và Đà Nẵng có nguy cơ rớt hạng cao hơn cả.

Điều thú vị là lịch thi đấu từ vòng 20 đến 26 chứng kiến hàng loạt những trận “chung kết ngược” giữa các đội nằm trong vùng nguy hiểm. Sau khi thắng PVF-CAND ở vòng 20, Thanh Hóa lại phải đối đầu với Becamex TP.HCM trên sân khách vào ngày 2/5 tới. Lịch thi đấu của Thanh Hóa còn đó hai “trận cầu 6 điểm”, trước HAGL và Đà Nẵng tại vòng 24, 26. Về phần mình, 3 trong 6 trận đấu cuối cùng của Becamex TP.HCM cũng diễn ra trước các đối thủ cạnh tranh vé trụ hạng. Ngoài việc đấu Thanh Hóa ở vòng 21, đội bóng đất Thủ tiếp tục chạm trán Đà Nẵng (vòng 22), HAGL (vòng 26).

HAGL nắm trong tay quyền tự quyết - Ảnh: Minh Trần

HAGL sẽ nắm quyền tự quyết trong tay. Khi đa số lịch thi đấu của đội bóng này xoay quanh các đội tầm trung và nhóm cuối. Có thể kể đến các trận gặp SLNA, PVF-CAND, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa hay Becamex TP.HCM. Nếu giành kết quả tích cực trước những đối thủ này, thầy trò HLV Lê Quang Trãi chắc chắn ở lại V.League. Tuy nhiên ngược lại, thất bại ở hàng loạt “chung kết ngược” có thể đẩy đội chủ sân Pleiku vào vùng nguy hiểm.

Trong số 5 đội nằm ở nhóm “đèn đỏ”, PVF-CAND và Đà Nẵng phải nỗ lực hơn cả, nếu như muốn vùng vẫy khỏi 2 vị trí cuối cùng giải đấu. PVF-CAND vẫn còn “ngôi sao hy vọng”, khi họ sẽ gặp một số đối thủ tầm trung như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL, Hải Phòng hay SLNA. Nếu có thể tích luỹ một điểm số lớn trong 4 trận đấu kể trên, Thanh Nhàn và các đồng đội hoàn toàn có thể hy vọng vào một màn ngược dòng. Tất nhiên, nếu không thể tận dụng tốt các màn so tài này, tương tự như thất bại 0-1 trước Thanh Hóa ở vòng 20, PVF-CAND sẽ tự đóng cánh cửa ở lại V.League.

Đà Nẵng cũng sẽ có 2 trận đấu đủ để thêm hy vọng tự quyết thứ hạng của mình. Đó là màn so tài với Becamex TP.HCM (vòng 23) và Thanh Hóa (vòng 26). Đòn bẩy từ những kết quả thuận lợi không chỉ giúp đại diện Đà thành vượt lên, mà đồng thời cũng kéo đối thủ liên quan rơi xuống vị trí thấp hơn trên BXH giải đấu.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn