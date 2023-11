Tiến sĩ bằng giả suýt thành trưởng khoa trường cao đẳng, Bộ GD&ĐT nói gì?

Tháng 2/2023, trả lời cử tri Đà Nẵng về kiến nghị cần tăng cường xử lý vấn đề bằng giả hiện nay, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, với việc quản lý, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục đại học, thực hiện Luật Giáo dục đại học 2018, Bộ GD&ĐT đã giao quyền tự chủ in, quản lý, cấp phát, sử dụng phôi và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho các cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở này chịu trách nhiệm về các biện pháp chống làm giả văn bằng, chứng chỉ, báo cáo mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ về Bộ GD&ĐT, cơ quan chủ quản và công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi sử dụng. Các phôi văn bằng, chứng chỉ do Bộ GD&ĐT phát hành đều được dán tem bảo hiểm chống giả; toàn bộ hồ sơ cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ được lưu trữ tại Kho lưu trữ của Bộ, phục vụ hiệu quả cho việc xác minh.