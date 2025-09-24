Cựu tiền đạo Arsenal rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bị chấn thương não

Mới đây, tờ The Sun đưa tin, cựu tiền đạo của Arsenal, Billy Vigar, đang trong tình trạng hôn mê sâu sau khi gặp phải một chấn thương đầu nghiêm trọng trong trận đấu gần đây, theo thông tin từ câu lạc bộ hiện tại của anh là Chichester City.

Sự việc xảy ra khi cầu thủ 21 tuổi đang thi đấu cho Chichester ở giải Hạng 3. Vigar đã cố gắng ngăn một quả bóng vượt qua đường biên và không may va chạm mạnh vào một bức tường bê tông. Cú va đập kinh hoàng khiến trán anh bị chấn thương nặng. Trọng tài đã ngay lập tức dừng trận đấu và gọi xe cấp cứu.

Cựu tiền đạo Arsenal Billy Vigar đang trong tình trạng hôn mê. (Ảnh: Getty Images)

Hai ngày sau tai nạn, câu lạc bộ Chichester City đã cập nhật tình hình sức khỏe của Vigar trên mạng xã hội. Thông báo cho biết: "Billy bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và hiện đang hôn mê sâu trong phòng chăm sóc đặc biệt, được điều trị tốt nhất có thể. Vẫn còn quá sớm để nói kết quả sẽ ra sao và ngay cả khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, chặng đường phục hồi vẫn còn rất dài phía trước".

Ngay sau thông báo này, hàng loạt lời cầu nguyện và động viên đã được gửi đến Billy Vigar từ các câu lạc bộ và người hâm mộ khác. Các đội bóng như Cray Valley FC, Dulwich Hamlet FC và Brentwood Town FC đều đã bày tỏ sự tiếc nuối và cầu chúc cho anh mau chóng bình phục.

Billy Vigar từng thi đấu cho đội U21 của Arsenal cho đến năm ngoái. Mặc dù chưa từng ra sân cho đội một dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta, anh đã là một nhân tố quan trọng trong đội hình U18 và đội Premier League 2. Anh gia nhập Arsenal từ năm 2017 và ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 7 năm 2022. Trong mùa giải 2021/22, anh đã ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo cho đội U18 của "Pháo thủ".

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn