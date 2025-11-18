Tiền đạo ĐT Việt Nam ký hợp đồng dài kỷ lục

Nguyễn Văn Tùng ký hợp đồng thêm 5 mùa giải với CLB Hà Nội

CLB Hà Nội đã xác nhận "trói chân" thành công tiền đạo Nguyễn Văn Tùng thêm 5 mùa giải. Như vậy hành trình của Văn Tùng cùng đội bóng Thủ đô sẽ được kéo dài ít nhất là đến hết mùa giải 2030/31. Đây được xem là bản hợp đồng dài kỷ lục ở bóng đá Việt Nam.



Nguyễn Văn Tùng sinh năm 2001, tại Đông Anh (Hà Nội). Tiền đạo này gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB Hà Nội từ năm 2016. Chân sút 24 tuổi được đánh giá là một trong những chân sút nổi bật nhất trong thế hệ của mình. Vòng chung kết U21 Quốc gia 2022 trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cầu Văn Tùng. Từ những màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu này, Văn Tùng được đăng kí thi đấu tại V.League 2022.

Nguyễn Văn Tùng được từng có thời gian khoác áo ĐT Việt Nam

Ở mùa giải đó, Nguyễn Văn Tùng cùng các đồng đội đã xuất sắc giành “cú ăn 3” lịch sử: vô địch V.League, đăng quang Cúp Quốc gia và đoạt Siêu Cúp Quốc gia. Cho đến nay, cầu thủ khoác áo số 23 đã có 63 lần ra sân, đóng góp 6 bàn thắng cho đội bóng Thủ đô.

Ở cấp độ đội tuyển, Nguyễn Văn Tùng là một trong những chân sút quan trọng của các đội tuyển trẻ Việt Nam và đã cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 2021, vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022. Ngày 15/6/2023, Văn Tùng có trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia khi đá chính trong trận giao hữu gặp Hồng Kông (Trung Quốc) trên sân Lạch Tray.

Ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ và mong muốn tiếp tục đồng hành lâu dài, Ban Lãnh đạo Hà Nội đã quyết định gia hạn hợp đồng với Nguyễn Văn Tùng đến năm 2031. “Với tôi, CLB bóng đá Hà Nội có ý nghĩa rất lớn. Đây là nơi tôi trưởng thành và đạt được những thành công nhất định. Bản hợp đồng mới sẽ tiếp thêm động lực để tôi cống hiến nhiều hơn cho đội bóng.” Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.

