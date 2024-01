Tiệm vàng in sổ tiết kiệm như ngân hàng: Treo băng rôn báo bị nợ xấu 39 tỉ

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, vào tháng 8-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành có thông báo trả lời đơn tố giác của người dân về việc tiệm vàng P.Nh. - đóng ở xã Bảo Thành bằng hình thức huy động vốn của 164 công dân thông qua việc phát hành sổ tiết kiệm là "không cấu thành tội phạm". Vì vậy, Công an huyện Yên Thành không khởi tố vụ án hình sự. Tương tự như tiệm vàng Tám Nhâm, vào thời điểm năm 2016 tiệm vàng P.Nh. cũng in "sổ tiết kiệm" rồi huy động vốn của hàng trăm hộ dân. Cuốn sổ này có vẻ bề ngoài rất giống với sổ tiết kiệm do ngân hàng phát hành. Trong sổ có cả con dấu của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc P.Nh. Bên trong cuốn sổ ghi tên, địa chỉ người gửi, số tiền gửi và lãi suất theo năm.