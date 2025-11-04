Tỉ phú bỏ Rolls-Royce đi Toyota Camry

Your browser does not support the video tag.

Thông thường, khi nhắc đến các thành viên của gia tộc giàu có nhất Ấn Độ - gia đình Ambani - người ta thường thấy họ di chuyển bằng những chiếc xe siêu sang như Rolls-Royce, Bentley hay Mercedes-Maybach. Tuy nhiên, có một thành viên trong gia đình này lại đặc biệt yêu thích Toyota Camry hơn tất cả. Người đó chính là Anand Piramal, con rể của tỉ phú Mukesh Ambani, chồng của Isha Ambani.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh Anand Piramal cùng chiếc Toyota Camry của anh đã được kênh CS12 Vlogs chia sẻ trên YouTube.

Trong video ngắn này, có thể thấy Anand Piramal đang bước về phía chiếc Camry của mình, được vài vệ sĩ đi cùng hộ tống. Họ hướng dẫn anh ngồi vào ghế trước, trong khi hai người khác ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi vào xe, vị tỉ phú mỉm cười nhìn về phía ống kính máy quay.

Chiếc Toyota Camry mà Anand Piramal thường sử dụng thuộc thế hệ trước, giá thời điểm đó ở thị trường Ấn Độ là khoảng 4,6 triệu rupee (1,4 tỉ đồng).

Toyota Camry không phải phương tiện di chuyển nhất thời mà thường xuyên được Anand Piramal sử dụng - Ảnh: Cartoq

Đoạn video trên không phải là lần duy nhất Anand Piramal được nhìn thấy cùng chiếc Toyota Camry. Trước đó, vào năm ngoái, khi Anant Ambani và Radhika Merchant chuẩn bị kết hôn, một buổi tiệc tối tiền hôn lễ được tổ chức tại tòa nhà Antilia. Tại đây, Anand Piramal xuất hiện trong trang phục giản dị và đến bằng chiếc Toyota Camry thế hệ trước của mình.

Không chỉ vậy, vài tháng trước đó, Isha Ambani và Anand Piramal còn bị bắt gặp khi đi ăn tối cùng nhau. Khi ra về, cả hai đã bỏ qua chiếc Rolls-Royce Cullinan của Isha và chọn ngồi lên chiếc Toyota Camry màu đen. Ngay sau đó, đoàn xe hộ tống gồm Cullinan cùng nhiều chiếc Mahindra Scorpio, Ford Endeavour, Toyota Fortuner và các mẫu SUV khác nối đuôi nhau rời đi trên đường.

