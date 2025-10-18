Toyota có thương hiệu siêu sang mới, đối đầu Rolls-Royce

Toyota chính thức nâng tầm Century thành thương hiệu hạng sang độc lập, với vị thế cao hơn cả Lexus. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng ảnh hưởng ra thị trường toàn cầu và tái định hình cách Toyota tiếp cận phân khúc xe siêu sang.

Định vị thương hiệu của tập đoàn Toyota bao gồm các mẫu xe phổ thông mang thương hiệu Toyota và Daihatsu, các dòng xe hiệu suất cao của Toyota GR, các mẫu xe sang được phân phối với thương hiệu Lexus và cao cấp nhất là Century.

Chủ tịch Akio Toyoda khẳng định mong muốn tạo ra một thương hiệu "ở trên Lexus", và Century chính là lựa chọn để đảm nhiệm vai trò này. Đây là một phần trong chiến lược tái định hình mảng xe sang, khi Toyota muốn mở rộng ảnh hưởng ra thị trường toàn cầu, đồng thời tạo không gian phát triển riêng biệt cho Lexus.

Century hiện có hai mẫu xe chủ lực: dòng sedan ra mắt từ năm 1967 và SUV từ năm 2023. Bên cạnh đó, mẫu concept One of One hé lộ hướng đi mới - một chiếc coupe hai cửa gầm cao, mang phong cách độc bản. Toyota cũng đã từng chế tạo một chiếc Century SUV mui trần phục vụ nghi lễ, cho thấy tham vọng mở rộng sang lĩnh vực chế tác xe đặt riêng tương tự Rolls-Royce.

Với Century, Toyota kỳ vọng sẽ mang trải nghiệm đẳng cấp nhất đến cho phân khúc khách hàng siêu sang, đối trọng với những thương hiệu có tên tuổi như Rolls-Royce hay Bentley.

Trong khi đó, Lexus vẫn giữ vai trò thương hiệu sang trọng chủ lực, phục vụ dải khách hàng rộng hơn với các mẫu xe trải dài từ SUV cỡ nhỏ LBX, sedan đầu bảng LS cho đến SUV cỡ lớn LX. Lexus cũng đang theo đuổi chiến lược đổi mới mạnh mẽ, với ý tưởng thay thế LS bằng một mẫu minivan điện 6 bánh mang tên LS Concept (Luxury Space).

Toyoda cho biết, ý tưởng này xuất phát từ triết lý ban đầu khi Lexus ra đời năm 1989 để trở thành đối trọng với các thương hiệu châu Âu cao cấp. Giờ đây, Lexus không còn bị giới hạn trong khuôn khổ sedan truyền thống mà hướng tới một hình thái hoàn toàn mới.

Ông Simon Humphreys, Giám đốc Thương hiệu và Thiết kế của Toyota, khẳng định Lexus sẽ có sự tự do lớn hơn để tiên phong, trong khi Century trở thành biểu tượng đỉnh cao. Triết lý này thể hiện rõ qua khẩu hiệu mới: Century với thông điệp "One of One. One in this world, from this country" (Độc nhất vô nhị. Một biểu tượng từ đất nước này, dành cho thế giới).

Trong khi đó, Lexus được định vị với khẩu hiệu "Discover – We don’t copy anyone else" (Khám phá – Chúng tôi không sao chép). Sự phân tầng rõ ràng này tạo nên cấu trúc thương hiệu sang trọng mới của Toyota, nơi Century đứng đầu kim tự tháp, Lexus giữ vai trò tiên phong và Toyota là nền tảng đại chúng.

Sự ra mắt của Century không cạnh tranh nội bộ với Lexus, mà mở ra một phân khúc hoàn toàn mới. Điều này cũng đang được tập đoàn BMW thực hiện với 2 thương hiệu con là BMW và Rolls-Royce.



Khi Century trở thành thương hiệu độc lập, Toyota kỳ vọng sẽ chinh phục nhóm khách hàng siêu cao cấp toàn cầu - nơi sự cá nhân hóa, tính thủ công và trải nghiệm riêng biệt lên ngôi. Trong khi đó, Lexus sẽ tiếp tục mở đường bằng công nghệ, thiết kế và hiệu suất. Hai thương hiệu không dẫm chân mà bổ trợ lẫn nhau, tái định nghĩa chuẩn mực xe sang Nhật Bản trên thương trường quốc tế.

Tác giả: Việt Hà

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn