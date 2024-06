Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an

Trước đó, ngày 22-5, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm. Việc này thực hiện sau khi Quốc hội bầu ông làm Chủ tịch nước. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phân công thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an. Đến ngày 3-6, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an cũng được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Hiện nay, cùng với việc Quốc hội bầu thượng tướng Lương Tam Quang làm tân Bộ trưởng, Bộ Công an còn có các thứ trưởng là thượng tướng Trần Quốc Tỏ, trung tướng Lê Quốc Hùng, trung tướng Lê Văn Tuyến và trung tướng Nguyễn Văn Long.