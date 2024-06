Bộ Công an tổ chức Hội nghị bàn giao công tác đối với Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc

Cùng dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng điều hành hoạt động Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ...

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

"Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, mà còn là niềm vui, niềm tự hào chung của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng CAND. Đồng thời, đây còn là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Với gần 42 năm học tập, công tác, chiến đấu trong lực lượng CAND, là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc đã được giao nhiều trọng trách quan trọng khác nhau trong lực lượng CAND. Dù ở bất cứ hoàn cảnh, cương vị, công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của người lãnh đạo chỉ huy; tận tâm, tận lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ. Đặc biệt, với vai trò là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

"Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể CBCS lực lượng CAND trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc. Lực lượng CAND tin tưởng, với kinh nghiệm, năng lực và uy tín của mình, trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ không ngừng nỗ lực, đem hết sức mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời mong rằng, đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ lực lượng CAND thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới" - Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Bày tỏ xúc động khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức Hội nghị bàn giao công tác trang trọng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội và toàn thể CBCS trong lực lượng CAND đã ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để đồng chí được trưởng thành như ngày hôm nay.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ký biên bản bàn giao công tác tại hội nghị.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc chân thành cảm ơn Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ có bài phát biểu chúc mừng, nêu lên những công việc, thành tích mà đồng chí đã phấn đấu học lập, rèn luyện và cống hiến trong suốt thời gian công tác ở Bộ Công an.

"Rời khỏi lực lượng CAND trong thời điểm này, tâm trạng tôi cũng rất bâng khuâng, bâng khuâng vì không còn công tác trong môi trường đã tâm huyết, gắn bó gần 42 năm qua với nhiều kỷ niệm, tình đồng chí, đồng đội không thể nào quên... Song, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CAND sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, bảo đảm vững chắc ANTT của đất nước và hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị", đồng chí chia sẻ.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc với các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham dự hội nghị.

Trên cương vị mới, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, chỉ bảo của Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. "Với vai trò Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, tôi sẽ lãnh đạo cơ quan tiếp tục phối hợp, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với vai trò "thanh bảo kiếm", "lá chắn" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân", Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị về việc tiếp nhận các mặt công tác thuộc lĩnh vực Cảnh sát nhân dân (CSND) mà Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc phụ trách, chỉ đạo thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, với trách nhiệm của bản thân, đồng chí sẽ nghiêm túc tiếp thu, triển khai cụ thể, thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời trân trọng đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, phát huy hiệu quả những kết quả công tác mà Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc đã dày công xây dựng và vun đắp trong thời gian qua.

"Lực lượng CSND cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí trong thời gian tới để lực lượng CSND ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn, lập được nhiều chiến công xuất sắc hơn, góp phần bảo đảm ANTT, vì bình yên và cuộc sống của nhân dân...", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long bày tỏ.

