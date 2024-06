Trung tướng Tô Ân Xô thôi làm người phát ngôn Bộ Công an

Chiều 1-6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết do yêu cầu nhiệm vụ mới, Trung tướng Tô Ân Xô thôi làm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô trong một lần trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ



Trung tướng Tô Ân Xô sinh năm 1963, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông Tô Ân Xô được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an vào đầu tháng 9-2019.

Vào tháng 2-2023, Trung tướng Tô Ân Xô đã thôi chức Chánh Văn phòng Bộ Công an sau hơn 3 năm giữ chức vụ này và tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng như đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an cho đến nay.

Trước đó, ông Tô Ân Xô từng đảm nhận các vị trí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Ngày 16-4-2021, ông Tô Ân Xô được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Trung tướng Tô Ân Xô thường xuyên dự các cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời các vấn đề báo chí quan tâm. Đồng thời, cung cấp thông tin đến báo chí các hoạt động của Bộ Công an nói chung, tiến độ điều tra một số vụ án lớn nói riêng.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động