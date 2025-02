Thường trực Tỉnh uỷ nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành.

Theo báo cáo, nhìn chung không khí vui Xuân, đón Tết trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản an lành, yên ấm, vui tươi. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động ban hành các phương án, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững ổn định thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu dịp cuối năm, Tết Nguyên đán. Nhìn chung giá cả hàng hóa dịp Tết tương đối ổn định, không có biến động bất thường xảy ra, không có hiện tượng đứt gãy nguồn cung, tăng giá không hợp lý; chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng, khan hiếm hàng hóa, sốt giá trên thị trường; giá xăng dầu vẫn giữ ở mức ổn định, không có tình trạng bán sai giá so với quy định.

Các địa phương đã chi trả tiền lương và quà tết cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng kịp thời, đúng quy định. Ngành Y tế đã chủ động xây dựng phương án khám và chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết.

Sở Giao thông vận tải đã triển khai các giải pháp đảm bảo giao thông trên các tuyến đường đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trong dịp Tết. Tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông. Tai nạn giao thông giảm hơn so với Tết năm trước trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Việc tuân thủ Luật giao thông nghiêm chỉnh, nề nếp hơn. Tình trạng người tham gia giao thông sau khi uống rượu bia điều khiển phương tiện đã giảm hẳn.

Công tác thông tin tuyên truyền dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ được đẩy mạnh, dư luận đón nhận với tâm trạng phấn khởi. Tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng các tin, bài tuyên truyền, phổ biến, đặc biệt tập trung thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm; phòng, chống dịch bệnh, diễn biến thời tiết, tình hình giao thông; hướng dẫn, cung cấp thông tin cho người dân về quê đón Tết,...

Các huyện, thành, thị đã xây dựng các cụm cổ động trực quan, pa nô, áp phích có nội dung mừng Đảng, mừng Xuân, treo băng rôn, cờ phướn, tổ chức chăm sóc, trồng thảm hoa, cây cảnh... ở những trục đường chính, các vòng xuyến giao thông, khu vực trung tâm huyện, thành, thị. Các ngành, các đơn vị, địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm…

Dư luận hưởng ứng và đồng tình cao đối với công tác an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp dành cho những đối tượng chính sách, người nghèo dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị thực hiện việc kiểm tra hành chính tại các cơ quan, đơn vị trong những ngày đầu năm; tập trung công tác sắp xếp tổ chức bộ máy để ổn định công việc, trước ngày 15/2, thực hiện sáp nhập xong 02 ban Đảng, thành lập 02 Đảng bộ mới

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh , trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Hồng Hoa báo cáo công tác báo chí Xuân Ất Tỵ năm 2025

Về công tác báo chí Xuân Ất Tỵ năm 2025, trong thời gian từ ngày 20/01/2025 - 03/2/2025, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự quản lý nhà nước của Sở TT&TT. Về cơ bản, các cơ quan báo chí chủ yếu xuất bản các ấn phẩm báo Xuân. Một số cơ quan đài phát thanh - truyền hình, báo điện tử đã cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hoạt động vui Xuân, đón Tết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Tập trung ngay vào công việc, không để kỳ nghỉ Tết kéo dài ảnh hưởng đến công việc

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung phát biểu

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đánh giá, nhìn chung không khí vui Xuân, đón Tết trên địa bàn toàn tỉnh an vui, lành mạnh, yên bình; người dân đón Tết tích cực, vui tươi, phấn khởi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Chỉ thị 40, Chỉ thị 45 của Thủ tướng, các công văn, văn bản, kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, bài bản, đầy đủ. Các hoạt động đón Tết vui Xuân được quan tâm, cung cầu hàng hoá được đảm bảo, giá cả hàng hoá ổn định, vấn đề an sinh xã hội, chăm lo người nghèo được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm. An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, ý thức chấp hành quy định pháp luật, nhất là an toàn giao thông được người dân chấp hành nghiêm túc.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu ngay sau Tết, các cơ quan, địa phương tập trung ngay vào công việc, không để công việc bị đình trệ, không để kéo dài kỳ nghỉ Tết ảnh hưởng đến công việc, nhất là các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Triển khai ngay từ đầu năm các giải pháp, biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo mục tiêu phát triển không dưới 10% theo như tinh thần chỉ đạo của Trung ương là tăng tốc, bứt phá. UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các phương án, giải pháp để xác định các mục tiêu của từng lĩnh vực, đặc biệt thực hiện tinh thần của Trung ương là tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để thúc đẩy sự phát triển, thúc đẩy tăng trưởng…

Hoàn thành sắp xếp cơ quan đảng, thành lập tổ chức đảng cấp tỉnh theo thời gian đã xác định; trong đó, cơ quan đảng cấp huyện trước ngày 15/2 và hoàn thành sắp xếp cơ quan khối chính quyền trước ngày 21/2/2025. Sau khi Trung ương công bố thì tỉnh công bố ngay, tiếp tục rà soát đảm bảo tiến độ đề ra; thực hiện quyết liệt,nghiêm túc, đảm bảo tiến độ nhưng phải thực sự hiệu quả; sau sắp xếp hoạt động của các cơ quan, đơn vị đảm bảo liên tục, không ngắt quãng, tư tưởng phải thông; đồng thời có phương án cụ thể về tinh gọn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu theo đúng tinh thần và thời hạn thống nhất.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị văn kiện, báo cáo chính trị và công tác nhân sự, nhất là trong thời điểm sắp xếp bộ máy; bám sát các yêu cầu của Trung ương, quan tâm thực hiện đảm bảo theo quy định.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu hết sức quan tâm công tác lao động việc làm, đảm bảo cho các doanh nghiệp không thiếu lao động; quan tâm đến việc học tập của các cháu học sinh sau kỳ nghỉ Tết, nhất là khu vực miền núi. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động lễ hội đảm bảo lành mạnh, vui tươi, tích cực, tránh hủ tục, mê tín dị đoan. Cán bộ, đảng viên tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng phương tiện công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi. Đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, an toàn giao thông, chủ động nắm bắt các địa bàn để giữ sự ổn định.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu ngành Tuyên giáo phối hợp với Sở TT&TT chỉ đạo công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên, người dân sau kỳ nghỉ Tết dài bắt tay ngay vào công việc. Tuyên truyền định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy; quan tâm đến cơ chế, chế độ chính sách để cán bộ yên tâm. Tuyên truyền định hướng những quyết sách của Trung ương về tăng tốc, bứt phá, phát triển kinh tế; việc thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy định mới; theo dõi, kịp thời nắm bắt, có những ý kiến phản biện lại các thông tin xấu độc trên mạng xã hội…

