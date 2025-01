Thường trực Tỉnh uỷ gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Tại buổi gặp mặt, gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024. Trong năm, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra với nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9,01% (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước). Thu ngân sách nhà nước đạt 25.517 tỷ đồng, đạt 160,4% dự toán và tăng 18,6% so với năm 2023. Thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, đạt gần 1,75 tỷ USD, đứng thứ 8/63 địa phương, là năm thứ ba liên tiếp nằm trong tốp 10 tỉnh, thành thu hút FDI cao nhất cả nước.

Tỉnh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Nghệ An được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo, hoàn thành đưa vào sử dụng như: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Diễn Châu - QL46B), dự án đường dây 500kV mạch 3...

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước đột phá, tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm. Đặc biệt, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 11.787 nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, đạt 75% nhu cầu cả giai đoạn 2023 - 2025. Chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh đứng thứ 4 toàn quốc, chất lượng giáo dục toàn diện đứng thứ 12 cả nước.

Hoạt động đối ngoại, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Công an tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định có được những kết quả trên, vừa nhờ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đồng thời có sự đóng góp rất quan trọng của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh đi trước. “Chúng tôi ý thức rằng, nhiều kết quả đạt được của năm 2024 không phải làm là có ngay được, mà là kết quả của những tâm huyết, công sức đeo đuổi, lăn lộn của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh nhà để hôm nay chúng tôi được kế thừa.”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đối với những tình cảm, sự đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong suốt thời gian qua.

Bước sang năm 2025, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; HĐND tỉnh giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng 9,5-10,5%; UBND tỉnh xây dựng kịch bản phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số. Để làm được điều đó, tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tập trung thực hiện kịp thời các giải pháp chỉ đạo, điều hành, kịch bản tăng trưởng nhằm tăng tốc, bứt phá, nỗ lực, quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 (phấn đấu tăng trưởng GRDP ở mức trên 10%) để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hai là, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, đề án thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Quy hoạch tỉnh và các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù (theo NQ số 36 và NQ số 137) để tạo ra các nguồn lực, động lực cho sự phát triển của tỉnh. Chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung liên quan trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Ba là, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, quyết tâm, quyết liệt thực hiện có kết quả, có hiệu quả việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, gắn với cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, trên cơ sở đó tạo ra động lực mới, khí thế mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Bốn là, tiếp tục huy động các nguồn lực, đặc biệt là các cơ chế, chính sách trong Nghị quyết số 137 của Quốc hội để triển khai các dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược. Tiếp tục phát huy kết quả những năm qua, tận dụng cơ hội để tăng tốc, bứt phá trong thu hút đầu tư, phấn đấu 5 năm liên tục nằm trong tốp 10 cả nước về thu hút vốn FDI, hướng tới trong 10 năm tới nằm trong tốp 10 các địa phương có số vốn FDI tích luỹ cao nhất cả nước.

Năm là, quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; đặc biệt là quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng yếu thế, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tết Ất Tỵ năm 2025 để mọi người dân đều có Tết; phấn đấu hoàn thành Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trước ngày 31/8/2025, đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, rất cần sự quan tâm, đồng hành, giúp đỡ của các đồng chí Nguyên lãnh đạo tỉnh. Là những người đã từng giữ cương vị lãnh đạo quan trọng của tỉnh, có nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống, mong muốn các đồng chí Nguyên lãnh đạo tỉnh tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến để giúp tỉnh trong việc hoạch định các giải pháp phát triển, nhất là thời điểm hiện nay tỉnh đang tích cực chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bằng uy tín của mình, mong muốn các đồng chí giúp tỉnh giữ vai trò hạt nhân đoàn kết, quy tụ sức mạnh và cổ vũ nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư; cổ vũ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn dân cư vững mạnh; quan tâm dìu dắt, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ sau tiếp bước, trưởng thành.

Về phía tỉnh, sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa về mọi mặt; tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo; phát huy tốt các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; cầu thị, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu sự góp ý của các tầng lớp nhân dân, các ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm, điều chỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền, chức trách của mình, phấn đấu đưa tỉnh nhà có những bước phát triển vững chắc, đột phá hơn.

Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Bá ghi nhận tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới của đội ngũ lãnh đạo tỉnh

Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Châu đánh giá công tác thu hút đầu tư của tỉnh có sự chuyển biến tốt, điều đó không chỉ thể hiện sự quyết liệt, sáng tạo mà còn là sự chuyển mình đổi mới, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ bày tỏ vui mừng, phấn khởi và tự hào về những kết quả tỉnh nhà đạt được trong năm qua. Đặc biệt ghi nhận tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới của đội ngũ lãnh đạo tỉnh đã tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo tỉnh đương nhiệm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, đổi mới và vì mục tiêu chung sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung phát biểu

Điểm lại một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2024, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cho biết, từ một địa phương là vùng trũng về thu hút đầu tư, trong những năm vừa qua, Nghệ An nổi lên là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, 3 năm liên tiếp lọt tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước… Nghệ An có được kết quả này có sự quan tâm của Trung ương, Nghệ An là tỉnh đầu tiên được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26, trên cơ sở đó có những hỗ trợ về cơ chế, chính sách để tỉnh phát triển; tiếp tục quan tâm ban hành Nghị quyết 39 thay thế Nghị quyết 26, gắn với đó là các cơ chế chính sách đặc thù, đây là điều kiện để tỉnh có thêm động lực, nguồn lực đạt được mục tiêu phát triển mới. Sự đồng thuận trong Đảng bộ, Cấp uỷ, Chính quyền và người dân, tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, suy tôn nhau vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh uỷ trân trọng tri ân, cảm ơn những đóng góp trong suốt quá trình phát triển của tỉnh của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, tạo thuận lợi để hiện nay chúng tôi có cơ sở để thực hiện đạt các kết quả đề ra.

Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, trong năm 2025, Nghệ An là địa phương đang có bước chuyển mình, đạt mục tiêu cao hơn so với kết quả có thể đạt được, rất mong các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục ủng hộ về mặt tinh thần, cùng với kinh nghiệm của các đồng chí giúp tỉnh thực hiện các mục tiêu cao hơn. Trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Nghệ An phải xác định sẽ là địa phương có sự đóng góp tích cực và có trách nhiệm tạo ra sự phát triển chung của đất nước.

Về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, với tinh thần Đại hội Đảng gắn, sát với thực tiễn cuộc sống, có hơi thở cuộc sống trong văn kiện và đề án nhân sự đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dành thời gian quan tâm, đồng hành cùng địa phương. Cùng với đó, quan tâm động viên tư tưởng để tỉnh thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chủ trương "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả"…

Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn với kinh nghiệm, quá trình công tác, uy tín, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục đồng hành, góp ý với tỉnh lan toả những cái tích cực, tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể, trong cộng đồng, trong người dân và doanh nghiệp để tỉnh ngày càng đạt được mục tiêu cao hơn.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn