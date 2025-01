Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí – Xuân Ất Tỵ năm 2025

Quang cảnh buổi gặp mặt các cơ quan báo chí

Buổi gặp mặt được tổ chức trong không khí ấm áp, gần gũi vào dịp đầu năm mới và sắp đón Tết cổ truyền của dân tộc năm 2025. Đây là dịp để nhìn lại những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại; chia sẻ và bày tỏ những mong muốn để năm mới có nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong công tác thông tin tuyên truyền, từ đó đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đặc biệt, tỉnh có nhiều quyết sách mạnh mẽ, bứt phá là nguồn cảm hứng, chất liệu để các cơ quan báo chí phản ánh, thông tin.

Giám đốc Đài PTTH tỉnh Trần Minh Ngọc – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu

Nhà báo Trần Quang Đại – Báo Lao động phát biểu

Nhà báo Lê Quang Tiến – Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu

Chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tác nghiệp, các nhà báo, phóng viên đề nghị các cơ quan chức năng, các địa phương phối hợp cung cấp thông tin; quan tâm, xử lý các vấn đề báo chí nêu, phản ánh. Đồng thời, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất để các cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động thuận lợi lơn; có cơ chế chính sách để các cơ quan báo chí hoạt động được theo cơ chế tự chủ. Bên cạnh quản lý tốt hoạt động báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm đến hoạt động mạng xã hội để thông tin được cung cấp chính xác, kịp thời, không gây nhiễu thông tin, đặc biệt hạn chế việc thông tin trên mạng xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, năm 2024, tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện. Điểm lại những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội như tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, đặc biệt là công tác an sinh xã hội..., Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đóng góp vào thành tích chung của tỉnh có vai trò và đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Đội ngũ nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh rất mạnh – trình độ, năng lực, chuyên môn. Báo chí Nghệ An đã bám sát thực tiễn, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân; phản ánh kịp thời, đầy đủ, sâu sắc trên mọi lĩnh vực; nhiều tin bài, phóng sự thể hiện sự dấn thân, dũng cảm của các nhà báo, phóng viên nhất là những lúc xảy ra thiên tai, bão lũ, cháy rừng, những vấn đề nóng... để chuyển tải kịp thời, chính xác thông tin và tạo được hiệu ứng lan tỏa.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, những năm gần đây Nghệ An vươn lên đứng trong tóp 10 các tỉnh, thành phố của cả nước về thu hút đầu tư FDI, nhưng để có được kết quả đó bên cạnh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành thì nhờ có những bài viết hay về môi trường đầu tư của tỉnh để giới thiệu đến các nhà đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ để các nhà đầu đến với Nghệ An.

Cùng với đó, vai trò phản biện của báo chí được thể hiện rõ tính chiến đấu của báo chí khi đấu tranh với những điều sai trái, những vấn đề tiêu cực; đồng thời phát hiện những vấn đề, những việc mà cấp ủy, chính quyền làm chưa tốt để giúp cấp ủy, chính quyền có giải pháp để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Bên cạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, các nhà báo, phóng viên cũng đã đồng hành với tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Báo chí của Nghệ An đã khẳng định được vị thế cơ quan báo chí đứng chân trên quê hương Bác Hồ, điều đó được thể hiện rõ qua các giải thưởng cao của các giải báo chí cấp quốc gia, giải báo chí của các Bộ, ngành, giải báo chí cấp tỉnh tổ chức. Thông qua các giải thưởng báo chí đã lan tỏa thông tin, hình ảnh về Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo, các phóng viên với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Năm 2025 là năm đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; là năm cuối nhiệm kỳ thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp; thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. Chia sẻ, thông tin về những nhiệm vụ lớn, quan trọng tỉnh tập trung thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành với tỉnh, tuyên truyền đầy đủ, toàn diện, đa chiều, nhanh chóng, kịp thời, chính xác về những chủ trương, quyết sách của tỉnh. Cùng với đó, đề nghị các nhà báo, phóng viên hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp; phát huy sức mạnh truyền thông. Báo chí cần tiếp tục phát huy tính vai trò và chức năng của báo chí cách mạng, trong đó báo chí phải có tính chiến đấu, chiến đấu vì sự phát triển của đất nước, của địa phương, chiến đấu chống lại cái sai, cái tiêu cực để mang lại lợi ích cho người dân. Báo chí phải có tính chia sẻ, đó là chia sẻ và lan tỏa thông tin tích cực những mô hình, điển hình, những cách làm hay, hiệu quả mang lại những điều tốt đẹp của cuộc sống. Báo chí phải có tính chuyên nghiệp, khách quan, công tâm, trung thực, nhìn nhận vấn đề đa chiều.

Đồng tình, chia sẻ với những vấn đề kiến nghị của các nhà báo, phóng viên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành nhất là Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tác nghiệp. Những vấn đề báo chí nêu, phản ánh có liên quan cần phải tiếp thu, phản hồi sớm.

Gửi lời cảm ơn trân trọng đến đội ngũ các nhà báo, phóng viên, các cơ quan báo chí, nhân dịp đầu năm mới, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Ất Tỵ năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi tới các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo có mặt tại buổi gặp mặt và đội ngũ các nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh cùng gia đình lời chúc mừng tốt đẹp, năm mới mạnh khỏe, an khang và cùng nhau dành nhiều thắng lợi.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn