Học sinh nội trú có thể được hỗ trợ 1,17 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng

Quy định rõ mức hỗ trợ tiền ăn, gạo và trang cấp cho học sinh

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định ự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Dự thảo đề xuất mức hỗ trợ cụ thể về tiền ăn, gạo, trang cấp đồ dùng học tập, đồng thời bổ sung cơ chế ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và nguyên tắc xét duyệt học sinh thụ hưởng chính sách.

Cụ thể, Điều 3 của Dự thảo quy định cụ thể mức hưởng chính sách đối với học sinh nội trú và học sinh bán trú buổi trưa. Đối với học sinh bán trú buổi trưa, mức hỗ trợ tiền ăn là 450.000 đồng/tháng và không quá 9 tháng/năm học. Học sinh nội trú được hỗ trợ 1.170.000 đồng/tháng, thời gian hưởng tối đa 9 tháng/năm học.

Về hỗ trợ gạo, học sinh bán trú buổi trưa được cấp 8 kg/tháng; học sinh nội trú được cấp 15 kg/tháng. Thời gian hưởng cũng không quá 9 tháng/năm học.

Ngoài tiền ăn và gạo, học sinh trường phổ thông nội trú còn được hỗ trợ trang cấp đồ dùng và học phẩm. Mỗi năm học, học sinh được hỗ trợ 2.050.000 đồng để mua 2 bộ đồng phục và các dụng cụ học tập như vở, giấy, bút. Mỗi cấp học, học sinh nội trú được cấp một lần bằng hiện vật gồm chăn, màn và đồ dùng cá nhân khác, với kinh phí 2.050.000 đồng/học sinh.

Đáng chú ý, học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào chương trình chính khóa sẽ được hưởng thêm 1 tháng chính sách tiền ăn và gạo, tùy theo diện nội trú hoặc bán trú.

Tại Điều 4, Dự thảo cũng quy định chính sách đối với trường phổ thông nội trú. Theo đó, các trường được Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn cho học sinh.

Hằng năm, trường được cấp kinh phí vận hành, bảo trì công trình và thiết bị. Ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên như các trường phổ thông trên địa bàn, trường nội trú còn được cấp thêm kinh phí cho nhiệm vụ đặc thù.

Các khoản này gồm kinh phí khám sức khỏe định kỳ, lập tủ thuốc nội trú, mua bảo hiểm y tế, mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, bổ sung thiết bị nhà ăn, nhà bếp, kinh phí làm thẻ học sinh, tuyển sinh và thi tốt nghiệp. Mức hỗ trợ tương đương chính sách đối với trường phổ thông dân tộc nội trú theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.

Tiền điện, nước, kinh phí nấu ăn và quản lý học sinh ngoài giờ đối với học sinh nội trú được cấp theo định mức tương tự. Với học sinh bán trú buổi trưa, mức hỗ trợ bằng một nửa so với nội trú. Trường hợp mất điện, nước do nguyên nhân khách quan, nhà trường được sử dụng kinh phí để mua thiết bị thắp sáng, nước sạch và thiết bị chứa nước.

Ngoài ra, Dự thảo đề xuất hỗ trợ 900.000 đồng/học sinh/năm học để thực hiện các hoạt động giáo dục đặc thù.

Nguyên tắc xét duyệt nội trú, bảo đảm đúng đối tượng ưu tiên

Điều 5 của Dự thảo quy định rõ nguyên tắc xét duyệt học sinh nội trú. Việc xét duyệt thực hiện trong kỳ tuyển sinh theo kế hoạch của nhà trường. Mỗi học sinh chỉ xét một lần và được hưởng chính sách đến hết cấp học, trừ trường hợp tự nguyện thôi hưởng.

Số lượng học sinh nội trú phải phù hợp chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm điều kiện chất lượng giáo dục.

Thứ tự ưu tiên được quy định cụ thể. Trước hết là học sinh không có nguồn nuôi dưỡng theo quy định về trợ giúp xã hội. Tiếp đến là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nhóm ưu tiên khác gồm con liệt sĩ, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh và các đối tượng người có công.

Ngoài ra, học sinh thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh nhà xa trường không thể đi về trong ngày theo quy định của UBND cấp tỉnh cũng thuộc diện ưu tiên. Cuối cùng là học sinh thuộc địa bàn, đối tượng tuyển sinh theo kế hoạch được phê duyệt.

Trường hợp số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu ở một nhóm ưu tiên, trường sẽ xét duyệt theo tiêu chí do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Đối với học sinh bán trú buổi trưa, Điều 6 nêu rõ: ngoài các học sinh đã được xét nội trú, những học sinh còn lại trúng tuyển vào trường phổ thông nội trú đều được hưởng chính sách bán trú buổi trưa. Nếu gia đình tự nguyện không nhận hỗ trợ, phải thông báo với nhà trường.

Việc ban hành Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, bảo đảm quyền lợi học tập và sinh hoạt cho học sinh tại các khu vực còn nhiều khó khăn, nhất là tại các xã biên giới đất liền.

Tác giả: Đặng Ngọc Thuỷ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn