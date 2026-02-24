Mỹ nhân Việt được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026: 3 lần thi Hoa hậu, nhan sắc lẫn diễn xuất thắng đời 100-0

Thúy Ngân (Lê Huỳnh Thúy Ngân) sinh năm 1991, là một trong những nữ diễn viên truyền hình - điện ảnh nổi bật của showbiz Việt trong hơn một thập niên qua. Mới đây, cô là sao nữ Việt được TC Candler đề cử vào danh sách “Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới” năm 2026. Đây là minh chứng rằng nhan sắc của Thúy Ngân không phải dạng vừa, không những để lại ấn tượng mạnh mẽ ở thị trường quốc nội mà còn gây tiếng vang ở quốc tế. Dù chỉ mới là đề cử nhưng đây cũng là một thành tích đáng ghi nhận dành cho Thúy Ngân.

Sinh ra tại Cai Lậy, Tiền Giang, Thúy Ngân sở hữu chiều cao 1,74 m, vóc dáng nổi bật cùng gương mặt sắc sảo, hiện hoạt động song song ở nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Thúy Ngân chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật từ năm 2009 và dần khẳng định vị thế bằng thực lực diễn xuất bền bỉ. Lớn lên trong một gia đình từng trải qua nhiều biến cố kinh tế, Thúy Ngân sớm hình thành tính cách mạnh mẽ, độc lập và thái độ làm việc nghiêm túc. Trước khi được biết đến rộng rãi với phim ảnh, cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và đạt thứ hạng cao.

Thúy Ngân từng ghi dấu ấn ở các sân chơi nhan sắc trong nước và quốc tế khi lần lượt đạt danh hiệu Á khôi 1 - Hoa khôi Trang sức Việt Nam 2009, lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 và tiếp tục góp mặt trong Top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Những thành tích này không chỉ giúp cô được chú ý về ngoại hình mà còn trở thành bệ phóng quan trọng, tạo tiền đề để Thúy Ngân bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp sau đó.

Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2009 với các dự án truyền hình như Gia Đình Phép Thuật, Màu Của Tình Yêu... Dù chưa tạo tiếng vang lớn ở giai đoạn đầu, đây là quãng thời gian giúp Thúy Ngân tích lũy kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện kỹ năng. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2018 khi cô đảm nhận vai Ngọc Hân trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nhân vật “Hân Hoa hậu” với tính cách ích kỷ, thực dụng, gây ức chế mạnh mẽ cho người xem đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Việc khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” nhân vật chính là minh chứng rõ ràng cho khả năng hóa thân thuyết phục của Thúy Ngân, đồng thời đưa tên tuổi cô bước sang một giai đoạn mới.

Sau thành công của Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thúy Ngân liên tục làm mới mình qua những vai diễn có chiều sâu và màu sắc khác biệt. Trong Cây Táo Nở Hoa, cô vào vai Châu - một nữ bác sĩ trầm lặng, giàu nội tâm, luôn phải chịu đựng nhiều tổn thương tinh thần. Lối diễn tiết chế, thiên về cảm xúc bên trong giúp Thúy Ngân nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả và mang về giải Mai Vàng lần thứ hai trong sự nghiệp. Đến Nữ chủ (2023), nữ diễn viên tiếp tục gây bất ngờ khi lột xác thành Hải Đường, một nhân vật mang màu sắc hành động, gai góc, với nhiều cảnh đánh đấm mạo hiểm do chính cô thực hiện. Vai diễn cho thấy sự nghiêm túc và tinh thần lăn xả trong việc phá vỡ giới hạn an toàn của bản thân.

Năm 2024, Thúy Ngân tiếp tục ghi dấu ấn với vai Thiên Ân trong 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay. Nhân vật là một cô gái cam chịu nhiều bất hạnh, sẵn sàng hy sinh vì tình yêu nhưng cuối cùng lại đối diện với sự phản bội cay đắng. Khả năng thể hiện nội tâm giằng xé, đau đớn và chuyển biến tâm lý phức tạp của Thúy Ngân một lần nữa khẳng định vị thế nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Việt. Bước sang năm 2025, cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong web drama Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, hợp tác cùng đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh, người từng đồng hành với cô trong Nữ Chủ.

Song song với phim ảnh, Thúy Ngân còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình thực tế ăn khách như 7 Nụ Cười Xuân, Running Man Việt Nam, Hành trình Rực Rỡ hay 2 Ngày 1 Đêm. Sự duyên dáng, thông minh và tinh thần chơi hết mình giúp cô ghi điểm với khán giả đại chúng, mở rộng độ phủ sóng vượt ra ngoài khuôn khổ diễn viên truyền hình. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Thúy Ngân hiện là một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi duy trì được sự cân bằng giữa thực lực diễn xuất, độ phủ truyền hình và hình ảnh cá nhân tích cực. Không ồn ào scandal, vừa sở hữu thực lực diễn xuất lẫn lợi thế nhan sắc, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa Thúy Ngân thắng đời 100-0.

Tác giả: Bạch Khởi

Nguồn tin: Phụ nữ Mới