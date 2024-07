Thường trực HĐND tỉnh họp báo công bố nội dung, thời gian, chương trình Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII

Đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp báo. Tham dự buổi họp báo có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh họp báo





Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn công bố nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII

Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ được tổ chức từ ngày 10 - 11/7/2024. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp cơ bản đã hoàn thành. Đặc biệt, Kỳ họp lần này sẽ được tổ chức vào 2 ngày thay vì 2,5 ngày như những kỳ họp trước đây.

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh sẽ cho ý kiến 26 báo cáo, thông báo; 25 dự thảo Nghị quyết. Kỳ họp sẽ chất vấn 2 nội dung gồm: Nhóm vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025 và sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người làm việc dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Các nhóm vấn đề quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hoá nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; quy hoạch, chuyển đổi mô hình, đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài ra sẽ chất vấn phần mở rộng các nội dung về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại…

Nhà báo Trần Duy Ngoãn đề nghị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cần được các lãnh đạo ngành trả lời thỏa đáng, tránh tình trạng trả lời kéo dài, chung chung





Nhà báo Viết Lam – Báo Biên phòng bày tỏ băn khoăn vì sao dự án tái định cư cho nhân dân ở huyện Kỳ Sơn bị mất nhà cửa sau trận lũ quét năm 2022 sau 2năm vẫn triển khai rất chậm

Tại buổi họp báo, các phóng viên đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh; công tác chuẩn bị không ngừng được đổi mới, hình thức, phương pháp tổ chức ngày càng linh hoạt, phù hợp tình hình, tài liệu kỳ họp được chuẩn bị khá nghiêm túc. Các vấn đề cử tri quan tâm đều được đưa ra thảo luận tại tổ và chất vấn tại hội trường...

Đại diện các cơ quan báo chí cũng đề nghị cần chia sẻ hình ảnh về Kỳ họp để tạo thuận lợi trong quá trình tác nghiệp tại hội trường; làm rõ các nội dung HĐND tỉnh sẽ giám sát trong 6 tháng cuối năm 2024; đồng thời cần làm rõ chức năng giám sát của HĐND tỉnh trong chỉ tiêu sử dụng nước sạch nông thôn của người dân tại các địa phương... Đất rừng sản xuất ở vùng cao Nghệ An là sinh kế rất quan trọng của người dân, tuy nhiên hiện nay, tình trạng mua bán đất rừng sản xuất diễn ra khá phổ biến, liệu các cấp chính quyền có nắm được và có phương án xử lý như thế nào?...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đã làm rõ hơn nội dung các phóng viên báo chí quan tâm. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng cho biết, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ ban hành sửa đổi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 về ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau kỳ họp, các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua sẽ được đeo bám, thúc đẩy thực hiện các nội dung. Hàng năm, UBND tỉnh có báo cáo tổng hợp đầy đủ kết quả thực hiện các nội dung HĐND tỉnh đã chỉ ra qua các phiên chất vấn...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện chức năng, trách nhiệm sâu sát cơ sở, nói lên tiếng nói của cử tri, nhân dân, phản ánh các kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp, người dân; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành...

