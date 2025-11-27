Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận – Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Về phía Đảng ủy Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các phòng liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Đại tá Đinh Việt Dũng – Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2025

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong 11 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, đặc biệt là trong việc đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2025, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo làm rõ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

Lực lượng Công an tổ chức phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 92,2%, riêng trọng án đạt 100%. Trong đó, đã tập trung cao độ đấu tranh phòng, chống ma túy, đặc biệt là trên tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm phức tạp; hoàn thành việc triển khai xây dựng 32 địa bàn cấp xã không có ma túy, đạt 21,5%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Nhiều vụ án, chuyên án lớn được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh khen thưởng. Nổi bật là phá các chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự gắn với công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện đồng bộ, bài bản, chặt chẽ với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhất là tham mưu, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06/CP được Thủ tướng Chính phủ biểu dương.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh là đơn vị tiên phong, điển hình trong các hoạt động an sinh xã hội. Công an các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả; đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp đi vào vùng lũ để cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ Nhân dân với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Công an tỉnh nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm, tạo điều kiện, bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc trao đổi về công tác phối hợp trong xử lý các vụ việc

Gắn kết mối quan hệ giữa đảm bảo an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn của Công an tỉnh trong năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, địa bàn Nghệ An là địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh; cùng với đó là thời điểm thực hiện nhiệm vụ mới, khó, khối lượng công việc lớn.

Điểm lại những kết quả đạt được trong thời gian qua về công tác tham mưu, triển khai phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự và đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, Công an tỉnh là đơn vị đi đầu, chủ động, sáng tạo trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đóng góp quan trọng trong việc vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Hay trong công tác chuyển đổi số, phát huy vai trò tiên phong, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung chỉ đạo quyết liệt những khâu, yêu cầu trọng tâm, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng là đơn vị tiên phong, thực hiện rất tốt các chương trình an sinh xã hội, nhất là Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tinh thần này được lan tỏa trong toàn ngành Công an để từ đó thực hiện tốt các mặt công tác được giao và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Lưu ý về một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng Công an cần chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo nắm bắt được tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và các sự kiện quan trọng trên địa bàn. Công tác an ninh ở cơ sở cần phải làm tốt hơn, đặc biệt quan tâm đến các khu vực vùng sâu, vùng xa, vì đây là nơi khó khăn cần được hỗ trợ, củng cố lực lượng và chất lượng hoạt động...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu Công an tỉnh cần nghiên cứu về bối cảnh, tình hình trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, đi cùng với đó là quán triệt đầy đủ hơn nữa về mục đích, yêu cầu, hiệu quả của công việc để thực hiện và phối hợp hành động. “Phải luôn luôn nhận thức rõ và gắn kết mối quan hệ giữa đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội. An ninh phải để phát triển và phát triển thì để đảm bảo an ninh. Hai yếu tố này có quan hệ hữu cơ, bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Cần cụ thể hóa mối quan hệ này bằng chất lượng trong công tác tổ chức, triển khai và hành động.”- Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng Công an luôn chủ động đi trước một bước, nhận diện và phát hiện kịp thời các nguy cơ, các yếu tố tiềm ẩn tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc và an ninh kinh tế. Cần chủ động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Cùng với đó, chủ động nhận diện các vấn đề dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn để có phương án phòng chống, hỗ trợ kịp thời. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ, Công an phải hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh cần xây dựng chiến lược dữ liệu và áp dụng công nghệ khoa học để quản lý; phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu để phục vụ công việc. Cùng với đó, phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng trong quá trình thu thập, xây dựng, vận hành, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu...

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống, kinh nghiệm, bản lĩnh, quyết tâm, nỗ lực, lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để tạo điều kiện tốt hơn trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn