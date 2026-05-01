Thường trực Ban Bí thư: Kiên quyết chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Sáng 5/5, phát biểu kết luận Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Quốc hội, Chính phủ sẽ khẩn trương thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, sớm đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông cho biết Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật liên quan, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát để các địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo. Sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Trung ương tập trung xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, gắn trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

"Các cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ, kiên quyết phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm", ông Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá việc sắp xếp bộ máy thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn phát sinh khó khăn trong bố trí cán bộ và cải cách thủ tục hành chính, Trung ương đã chỉ đạo rà soát để kịp thời tháo gỡ.

Cơ quan có thẩm quyền đã tiếp tục bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đồng thời hoàn thiện chính sách tiền lương, chế độ để cán bộ yên tâm công tác. "Việc điều động, luân chuyển là chủ trương nhất quán nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ nhưng phải bảo đảm ổn định, không làm gián đoạn công việc", ông nói, nhấn mạnh với các địa phương động lực như Đà Nẵng, cần lựa chọn cán bộ có năng lực, tư duy đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị, sáng 5/5. Ảnh: Nguyễn Đông

Cải cách thủ tục và chính sách an sinh

Thường trực Ban Bí thư cho biết Trung ương tiếp tục tinh gọn bộ máy gắn với ổn định tổ chức, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, liên thông dữ liệu để giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí. Các cơ quan đã cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính không cần thiết.

Về an sinh, ông yêu cầu các địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất một lần mỗi năm. Thực tế triển khai cho thấy hơn 30% người dân đã phát hiện bệnh sớm nhờ hoạt động này. "Đây là chủ trương thiết thực, trực tiếp phục vụ nhân dân nên các địa phương không có lý do để chậm trễ", ông nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cho biết Bộ Chính trị đã chỉ đạo đề xuất giảm một số loại thuế, phí đối với xăng dầu để ổn định thị trường, đồng thời chủ động làm việc với các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Liên quan giáo dục, ông cho biết hệ thống trường nội trú biên giới đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành 100 trường trong năm học tới, tạo điều kiện cho học sinh vùng biên được học liên tục từ lớp 1 đến lớp 12. Hiện dự án đã triển khai 248 trường trên cả nước.

Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết thành phố sẽ sơ kết một năm triển khai mô hình chính quyền hai cấp để kịp thời điều chỉnh. Thành phố cũng sẽ rà soát đội ngũ cán bộ phường, xã để khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc.

Tác giả: Nguyễn Đông

